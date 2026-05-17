عطل حركة المرور.. القبض على أجنبي ادعى تضرره من رجل مرور بشمال سيناء

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام أحد أفراد الشرطة بالتحدث معه بطريقة غير لائقة وعدم قيامه بتسيير الحركة المرورية بشمال سيناء، وضبط مرتكب الواقعة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 14 الجاري وحال استقلال القائم على النشر يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش، لسيارته الملاكي سارية التراخيص، بدائرة قسم شرطة ثان العريش، استوقفه أحد رجال المرور وحرر عدة مخالفات له تمثلت في عدم حمل رخصة قيادة عدم اتباع العلامات المرورية تعمد تعطيل الحركة المرورية وضع زجاج ملون حاجب للرؤية غير مثبت في الرخصة دون تجاوز، وأمكن ضبط القائم على النشر، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب لتضرره من تحرير فرد الشرطة المخالفات المشار إليها.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.