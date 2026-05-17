الداخلية تكشف عن سقوط تشكيلين عصابيين تخصصا في سرقة المشغولات الذهبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيلين عصابيين ضما 7 أشخاص، من بينهم 4 سيدات، لعدد 5 منهم معلومات جنائية سابقة، ومقيمين بمحافظتي الجيزة والإسكندرية، وذلك لاتهامهم بالاشتراك في ارتكاب وقائع سرقة مشغولات ذهبية من داخل المساكن.

سرقة المساكن والمشغولات الذهبية

وتبين من التحريات أن المتهمين تخصصوا في سرقة المساكن والمشغولات الذهبية باستخدام أسلوبي “المغافلة” و”اقتحام الشقق الخالية من قاطنيها”، وذلك بدائرة قسمي شرطة السيدة زينب وعين شمس.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين، وبحوزتهم كمية من المشغولات الذهبية. وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه وبإرشادهم، تم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.