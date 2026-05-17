هل سيظل يوم 16 مايو شؤمًا على الزمالك؟.. رد مُفاجئ من محمد كمونة

ردّ محمد كمونة، لاعب الزمالك السابق، على سؤال الإعلامي محمد طارق أضا، بشأن ارتباط الزمالك بذكريات سيئة في يوم 16 مايو، عندما خسر من الأهلي بنتيجة 6-1 عام 2002، ثم فقد لقب الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة.

من جانبه رفض كمونة، خلال برنامج «الماتش» مع الإعلامي إيهاب الكومي ومحمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»، الاعتراف بهذه النظرية، مؤكدًا أن الفريق المنافس كان الأفضل في فترات عديدة من اللقاء واستحق التتويج.

وقال “كمونة” ، إن كرة القدم دائمًا ما تكافئ الفريق الأكثر اجتهادًا داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الزمالك لم يقدم المجهود الكافي الذي يؤهله لحسم المباراة، وهو ما ظهر في سير اللقاء حتى نهايته.

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن هناك حالة من الارتباك في التشكيل داخل الفريق، الأمر الذي ساعد اتحاد العاصمة على السيطرة على منطقة وسط الملعب، خاصة بعد تسجيل الهدف، لافتًا إلى أن الفريق الجزائري كان الأخطر وهدد مرمى الزمالك في أكثر من فرصة محققة.

تابع أن الزمالك اعتقد أن المباراة أصبحت في المتناول بعد تسجيل الهدف وفتح اللعب، إلا أن الفريق لم ينجح في التحكم في إيقاع اللقاء أو استغلال الفرص المتاحة، وهو ما أدى في النهاية إلى امتداد المواجهة لركلات الترجيح التي حسمها اتحاد العاصمة لصالحه.