مصر ونيوزيلاندا تبحثان آفاق التعاون في قطاع الطاقة المتجددة

شاركت سفارة مصر في نيوزيلندا، بالتنسيق مع مجلس أعمال نيوزيلندا – الشرق الأوسط (NZMEBC) والسفارة النيوزيلندية بالقاهرة، في اجتماع افتراضي حول الفرص المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر.

كما شارك في الاجتماع ممثلون عن الشركات المصرية والنيوزيلندية، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA)، ومجلس الأعمال المصري الأسترالي.

واستعرض الجانبان آفاق التعاون في قطاع الطاقة المتجددة، الذي تمتلك فيه نيوزيلندا خبرات وإمكانات تكنولوجية متقدمة، في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى التوسع في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم خططها للوصول إلى إنتاج 45% من الكهرباء من مصادر متجددة خلال السنوات المقبلة.

وأكد الاجتماع وجود فرص واعدة للتعاون بين الجانبين، بما في ذلك بناء شراكات بين الشركات المصرية والنيوزيلندية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، فضلاً عن استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.

كما أعاد الاجتماع التأكيد على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي شهدها العالم خلال الفترة الأخيرة، وما يوفره من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الطاقة المتجددة.