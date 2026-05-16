نقيب الفلاحين: سعر جلد الحمير يصل لـ45 ألف جنيه.. والأعداد انخفضت لمليون حمار

أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن هناك تناقص في أعداد الحمير على مستوى العالم ، والعالم به أكثر من 40 مليون حمار .

وقال حسين أبو صدام في مداخلة هاتفية على قناة " النهار"، :" أعداد الحمير في مصر انخفض من 3 مليون حمار إلى مليون حمار ".

وتابع حسين أبو صدام :" الصين بياكلوا الحمير وبالتالي تتناقص أعداد الحمير عالميا ".

وأكمل حسين أبو صدام :" مصر رقم 2 على مستوى الدول العربية في أعداد الحمير "، مضيفا:" الحمار حيوان مهم للتوازن البيئي ".

ولفت حسين أبو صدام :" الصين تستخدم جلد الحمير في صناعة مواد طبية باهظة الثمن وتستورد الحمير من الدول الافريقية بأسعار مرتفعة وقد يصل سعر الجلد لأضعاف سعر الحمار وسعر الحمار من 15 لـ 20 الف وسعر الجلد يصل لـ 45 ألف جنيه ".

وتابع حسين أبو صدام :" في مصر هناك قانون يسمح بتصدير حوالي 8 آلاف جلد حمار للصين ".



