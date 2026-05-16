قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة الكونغولي يحذر : سلالة إيبولا المتفشية «فتاكة للغاية».. ولا لقاح متاح لاحتوائها
موازنة البرلمان : غياب الثقافة المالية وراء انتشار التمويل الاستهلاكي
ادعوا له بالرحمة.. وفاة والد محمد عبدالشافي لاعب الزمالك السابق
الحكومة تدرس التحول الكبير.. خطط جديدة تعيد رسم خريطة المساعدات
فرنسا تتعهد بدعم دفاعي لأوكرانيا للتعامل مع الصواريخ الباليستية
شمس البارودي تكشف تفاصيل علاقتها بـ حسن يوسف: لم يفرقنا سوى الموت
الكونفدرالية يا زمالك .. توافد الآلاف من الجماهير إلى ستاد القاهرة استعدادا للقاء اتحاد العاصمة
اجتماع حاسم بين فيفا وإيران بشأن كأس العالم 2026
نيوكاسل يعلن رحيل كرافث بعد 7 سنوات من العطاء
الصين: الاستثمارات المتبادلة مع واشنطن توفر مليون فرصة عمل
حكم التصوير أثناء مناسك الحج والعمرة.. الإفتاء توضح متى يكون غير جائز
رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في مصر بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

4 اعشاب لعلاج دوالى القدمين والساق

الدوالي
الدوالي
اسماء محمد

يعاني عدد كبير من الرجال والنساء من مشاكل دوالى القدمين والساق حيث تعيق الوقوف أو السير طويلا.

ووفقا لموقع فري ويل هيلث نكشف لكم أهم 4 علاجات عشبية للتخلص من الدوالي.

ووفقا لموقع فري ويل هيلث نكشف لكم أهم الاعشاب التى تساعد في علاج دوالي القدمين.

تشير الدراسات إلى أن العلاجات العشبية قد تساعد في تخفيف بعض الأعراض المرتبطة بدوالي الأوردة.

مستخلص كستناء الحصان

يُعدّ نبات كستناء الحصان ( Aesculus hippocastanum ) من أكثر العلاجات البديلة شيوعًا لعلاج الدوالي والقصور الوريدي المزمن (وهي حالة ذات صلة) والمكون النشط في كستناء الحصان هو مركب يُسمى الإيسين، والذي قد يُساعد في تخفيف آلام وتورم الساق عند استخدامه موضعيًا.

مستخلصات بذور العنب ولحاء الصنوبر

يحتوي كل من مستخلص بذور العنب ( Vitis vinifera ) ومستخلص لحاء الصنوبر ( Pinus maritima ) على بروانثوسيانيدين قليل الوحداتالمركبات العضوية المتطايرة (OPCs)، وهي مضادات أكسدة يبدو أنها تقوي بنية النسيج الضام للأوعية الدموية وتقلل الالتهاب وتشير 11 دراسة أولية إلى أن المركبات العضوية المتطايرة قد تساعد الأشخاص المصابين بدوالي الأوردة.


مكنسة الجزار

نبات مكنسة الجزار ( Ruscus aculeatus )، المعروف أيضاً باسم نبات البقس أو نبات الركبة، هو عشب يستخدم لدعم صحة الأوردة والتى يحتوي على مركبات تسمى روسكوجينين والتي يُعتقد أنها تقوي الكولاجين في جدران الأوعية الدموية وتحسن الدورة الدموية.

خل التفاح

يحتوي خل التفاح على خصائص مضادة للأكسدة، مما قد يُحسّن تدفق الدم والدورة الدموية.

أشارت نتائج إحدى التجارب السريرية العشوائية المضبوطة، التي نُشرت عام ٢٠١٦ في مجلة الطب التكميلي والبديل القائم على الأدلة، إلى أن الاستخدام الموضعي لخل التفاح له تأثير إيجابي على أعراض الدوالي، لا سيما عند دمجه مع علاجات أخرى غير جراحية وأفاد المرضى بانخفاض الألم والتورم والحكة.

على الرغم من أن خل التفاح لا يمكنه إزالة الدوالي 

الدوالي علاج الدوالي اعشاب لعلاج الدوالي طرق علاج الدوالي اعشاب تعالج الدوالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

ترشيحاتنا

رئيسا الإمارات وروسيا

رئيسا الإمارات وروسيا يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

وزير الاتصال الأردني\

وزير الاتصال الأردني يكشف استراتيجية المملكة في إدارة الشائعات ..ويؤكد أحيانا عدم الرد هو الخيار الأفضل

الامارات

الإمارات: الانسحاب من أوبك وأوبك+ قرار سيادي وليس سياسيا

بالصور

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا” يلفتون الأنظار في مهرجان كان

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 44 ألف سيدة ضمن الصحة الانجابية بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

صحة الشرقية تنفذ 118 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جون ترافولتا يخطف الأنظار قبل عرض أول فيلم من إخراجه.. صور

جون ترافولتا
جون ترافولتا
جون ترافولتا

فيديو

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

أعراض فيروس هانتا

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد