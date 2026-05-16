4 اعشاب لعلاج دوالى القدمين والساق

يعاني عدد كبير من الرجال والنساء من مشاكل دوالى القدمين والساق حيث تعيق الوقوف أو السير طويلا.

ووفقا لموقع فري ويل هيلث نكشف لكم أهم 4 علاجات عشبية للتخلص من الدوالي.

ووفقا لموقع فري ويل هيلث نكشف لكم أهم الاعشاب التى تساعد في علاج دوالي القدمين.

تشير الدراسات إلى أن العلاجات العشبية قد تساعد في تخفيف بعض الأعراض المرتبطة بدوالي الأوردة.

مستخلص كستناء الحصان

يُعدّ نبات كستناء الحصان ( Aesculus hippocastanum ) من أكثر العلاجات البديلة شيوعًا لعلاج الدوالي والقصور الوريدي المزمن (وهي حالة ذات صلة) والمكون النشط في كستناء الحصان هو مركب يُسمى الإيسين، والذي قد يُساعد في تخفيف آلام وتورم الساق عند استخدامه موضعيًا.

مستخلصات بذور العنب ولحاء الصنوبر

يحتوي كل من مستخلص بذور العنب ( Vitis vinifera ) ومستخلص لحاء الصنوبر ( Pinus maritima ) على بروانثوسيانيدين قليل الوحداتالمركبات العضوية المتطايرة (OPCs)، وهي مضادات أكسدة يبدو أنها تقوي بنية النسيج الضام للأوعية الدموية وتقلل الالتهاب وتشير 11 دراسة أولية إلى أن المركبات العضوية المتطايرة قد تساعد الأشخاص المصابين بدوالي الأوردة.



مكنسة الجزار

نبات مكنسة الجزار ( Ruscus aculeatus )، المعروف أيضاً باسم نبات البقس أو نبات الركبة، هو عشب يستخدم لدعم صحة الأوردة والتى يحتوي على مركبات تسمى روسكوجينين والتي يُعتقد أنها تقوي الكولاجين في جدران الأوعية الدموية وتحسن الدورة الدموية.

خل التفاح

يحتوي خل التفاح على خصائص مضادة للأكسدة، مما قد يُحسّن تدفق الدم والدورة الدموية.

أشارت نتائج إحدى التجارب السريرية العشوائية المضبوطة، التي نُشرت عام ٢٠١٦ في مجلة الطب التكميلي والبديل القائم على الأدلة، إلى أن الاستخدام الموضعي لخل التفاح له تأثير إيجابي على أعراض الدوالي، لا سيما عند دمجه مع علاجات أخرى غير جراحية وأفاد المرضى بانخفاض الألم والتورم والحكة.

على الرغم من أن خل التفاح لا يمكنه إزالة الدوالي