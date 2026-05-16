الإمارات: الانسحاب من أوبك وأوبك+ قرار سيادي وليس سياسيا

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن أي قرار محتمل يتعلق بالانسحاب من تحالف أوبك أو مجموعة «أوبك+» سيكون قرارًا سياديًا بحتًا، ولن يكون مدفوعًا باعتبارات سياسية، في ظل تصاعد النقاشات الدولية بشأن مستقبل أسواق الطاقة العالمية والتحولات الجارية في سياسات إنتاج النفط.

وجاءت التصريحات الإماراتية في وقت تشهد فيه أسواق النفط حالة من الترقب بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب التحديات المرتبطة بمستويات الإنتاج والأسعار العالمية، ما دفع العديد من الدول المنتجة إلى إعادة تقييم استراتيجياتها النفطية بما يتماشى مع مصالحها الاقتصادية والتنموية.

وتعد الإمارات من أبرز الدول الفاعلة داخل تحالف «أوبك+»، حيث لعبت خلال السنوات الماضية دورًا محوريًا في دعم استقرار الأسواق النفطية عبر الالتزام باتفاقات خفض الإنتاج والتنسيق مع كبار المنتجين، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وروسيا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تحالف «أوبك+» في تنفيذ سياسات تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العالمية، وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على معدلات استهلاك النفط.

وكانت الإمارات قد شددت في مناسبات سابقة على أهمية التعاون داخل «أوبك+» للحفاظ على استقرار السوق النفطية، مؤكدة التزامها بدعم الجهود الجماعية التي تضمن استدامة الإمدادات وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.