الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موازنة البرلمان : غياب الثقافة المالية وراء انتشار التمويل الاستهلاكي

أميرة خلف

يشهد قطاع التمويل غير المصرفي في مصر توسعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وسط تزايد الاعتماد على أدوات التمويل الاستهلاكي ،ما يثير جدلا واسعًا حول حدود هذا النمو وتأثيره على استقرار السوق.

في هذا الصدد، أطلق هشام عز العرب تحذيرات قوية بشأن التوسع المتسارع لشركات التمويل غير المصرفي ، مؤكدًا أن التوسع السريع في التمويل الاستهلاكي قد يخلق فقاعة مالية في مصر،

في السياق ذاته، أعلن النائب محمود سامي الإمام،عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأييده الكامل لما أشار إليه الرئيس التنفيذي لـ البنك التجاري الدولي CIB  بشأن المخاطر المرتبطة بالنمو المتسارع لشركات التمويل غير المصرفي، مؤكدا أنه يعكس قراءة واقعية للتحديات التي يشهدها السوق المصرفي في الوقت الراهن.

ضبط السوق وتفعيل الرقابة 


و أرجع عضو موازنة البرلمان سبب انتشار التوسع في شركات التمويل الاستهلاكي، خاصة داخل المناطق الريفية، غياب آليات التنظيم والرقابة، مشيراً إلى أن هذه الشركات انتشرت بشكل واسع “كالنار في الهشيم” في القرى، وتتعامل مع شرائح من المواطنين لا تمتلك الثقافة المالية الكافية بآليات التمويل والاستهلاك.

مطالب بإنشاء ملف ائتماني لكل عميل


وأوضح «الإمام» في تصريح خاص لـ" صدى البلد " أن جزءاً كبيراً من العملاء المستهدفين، وخاصة من السيدات في الريف، يتعرضون لعمليات تمويل دون وعي كافٍ بطبيعة الالتزامات المترتبة عليها، ما يستدعي ضرورة تطبيق نظام دقيق للملف الائتماني لكل عميل قبل منحه أي تمويل، لضمان الحد من مخاطر التعثر أو إساءة استخدام التمويل.


وحذر من استخدام التمويل الاستهلاكي في غير أغراضه الحقيقية، ثم الدخول في دوائر مديونية متكررة، يتم تحصيلها بطرق قانونية معقدة قد تزيد من الأعباء على المواطنين وترفع تكلفة الاقتراض.


وشدد على أهمية دور هيئة الرقابة المالية في ضبط هذا النشاط، مؤكداً أن التوسع الجغرافي الكبير لهذه الشركات داخل القرى يمثل تحدياً حقيقياً يتطلب أدوات رقابية أكثر فاعلية وقدرة على المتابعة المستمرة.

رفع العائد على الودائع لتعزيز المنافسة في السوق


و  أشار إلى أن البنوك المصرية تمتلك بالفعل صناديق استثمارية متنوعة، لافتاً إلى أن جزءاً من تحول العملاء من الودائع إلى أدوات استثمارية داخل البنوك أمر طبيعي.


كما دعا إلى رفع العائد على الودائع لتعزيز المنافسة في السوق وتحقيق توازن بين مختلف الأدوات المالية المتاحة.

