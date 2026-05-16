وزير الاتصال الأردني يكشف استراتيجية المملكة في إدارة الشائعات ..ويؤكد أحيانا عدم الرد هو الخيار الأفضل

أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن إدارة التعامل مع الأحداث والأزمات، خاصة في إقليم "مليء بالأزمات"، تتطلب موازنة دقيقة بين السرعة والدقة والحقيقة، مشددا على أن الدولة لا تستطيع التسرع في إعلان أي معلومات قبل التحقق من صحتها.



وقال المومني - خلال جلسة نقاشية بعنوان (إعلام يواكب اللحظة: كيف نصمم الرسالة في عالم يضج بالمحتوى؟) ضمن منتدى تواصل 2026 - إن الحكومة تحرص على تزويد المواطنين بالمعلومات في أسرع وقت ممكن لكن دون الوقوع في فخ التسرع، لافتا إلى أن "الحقيقة تحتاج وقتا حتى تكتمل وتتضح".



وأضاف أن مواجهة الشائعات تمر بعدة مراحل تبدأ بالرصد والتحليل وتقدير حجم الانتشار والتأثير بشكل جماعي عبر الأجهزة المعنية، ثم اتخاذ قرار بشأن التعامل معها، سواء بالرد أو تجاهلها.

وأوضح أن عدم الرد أحيانا يكون الخيار الأفضل حتى لا يؤدي إلى زيادة انتشار الشائعة.



وأشار إلى أن الحكومة قد تلجأ في بعض الحالات إلى أدوات تواصل غير مباشرة عبر مؤثرين أو وسائل إعلام رسمية، أو من خلال تصريحات رسمية مباشرة بحسب طبيعة الحدث وحساسيته، مؤكدا أن الجاهزية الاتصالية" تعتمد على فهم طبيعة المحتوى وسرعة انتشاره قبل اتخاذ القرار المناسب.



وشدد المومني على أن التوازن بين السرعة والدقة والحقيقة هو العامل الحاسم في إدارة الاتصال الحكومي خلال الأزمات.



ومن جانبه، قال الخبير في الاتصال الاستراتيجي عبدالرحمن الحسامي إن أول 90 دقيقة من أي أزمة تمثل المرحلة الأكثر حساسية في تشكيل الرأي العام، محذرا من أن ترك الشائعات دون توضيح يؤدي إلى اتساع انتشارها.



وأوضح أن نحو 15% من المحتوى المتداول خلال الأزمات يأتي من إعلام إقليمي، بينما تأتي النسبة الأكبر من داخل الأردن عبر منصات التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن الجمهور يفضل استجابة رسمية أسرع خلال الساعة الأولى من الحدث.



وأكد أهمية تقديم معلومات أولية مبكرة ومنظمة للسيطرة على الرأي العام وتقليل فراغ المعلومات الذي يغذي الشائعات.



وفي السياق ذاته، قالت المديرة التنفيذية لمعهد الإعلام الأردني دانا شقم إن الأردن يعمل على تعزيز الدراية الإعلامية عبر تمكين الجمهور من أدوات تحليل المحتوى، مشيرة إلى أن مرصد "أكيد" رصد نحو 200 إشاعة بينها 50 من خارج الأردن.



وانطلقت فعاليات منتدى تواصل 2026 في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت، تحت رعاية ولي العهد الأردني، ويهدف إلى مناقشة قضايا الإعلام والاتصال وتبادل الخبرات حول إدارة الرسائل في الأزمات.