وزيرة البيئة تنصح كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية بتجنب الأنشطة في الهواء الطلق خلال الرياح والأتربة

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء التابعة للوزارة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، حيث أنه من المتوقع وجود نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، خاصة بشمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية وبعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، وذلك خلال يومي الأحد والاثنين ١٧ و١٨ مايو الجارى.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه استناداً إلى التقارير الصادرة من المنظومة التابعة للوزارة ، والهيئة العامة للأرصاد الجوية،  فإن الرياح المثيرة للرمال والأتربة سوف تؤثر سلباً على جودة الهواء والرؤية الأفقية على فترات متقطعة، خاصة خلال فترات المساء والليل ويتوقع التحسن التدريجي اعتبارًا من مساء يوم الاثنين الموافق ١٨ مايو الجارى.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المواطنين خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية والجيوب الأنفية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال فترات نشاط الرياح والأتربة، حفاظًا على الصحة العامة وتجنبًا للآثار السلبية الناتجة عن تلك العوامل الطبيعية.

وتتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء  عن طريق الخط الأرضي 0220532502.

