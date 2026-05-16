عرض فيلم The Rivals of Amziah King في سينمات مصر 13 أغسطس

يجتمع ماثيو ماكهوني وكيرت راسل لأول مرة في الفيلم الاسطوري The Rivals of Amziah King

والمقرر عرضه السينمات المصرية في 13 أغسطس المقبل للمخرج العالمي أندرو باترسون.

ويُعد الفيلم من أكثر الأعمال المستقلة التي أثارت اهتمام جمهور المهرجانات مؤخرًا، خاصة بعد عرضه في مهرجان SXSW، بسبب أجوائه الجنوبية الغريبة ومزجه بين الدراما والموسيقى والجريمة، كما أكد النقاد على الكيمياء القوية التي جمعت بين ماكهوني وراسل داخل الفيلم.

ويمثل الفيلم أيضًا عودة لماكهوني إلى السينما بعد فترة ابتعاد نسبي، حيث تدور أحداثه في المناطق الريفية بولاية أوكلاهوما الأمريكية، حول أمزيا كينج، الرجل الكاريزمي الموهوب موسيقيًا، الذي يقود فرقة تعزف موسيقى “البلو جراس” إلى جانب إدارته لأكبر مشروع لإنتاج العسل في المدينة. وتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما تعود ابنته بالتبني، التي انقطعت علاقته بها منذ سنوات، ليحاول استعادة الروابط العائلية وبناء مشروع عائلي جديد معها، لكن عالم تجارة العسل لا يبدو هادئًا كما يتخيل، إذ يواجه أمزيا منافسين خطرين يسعون لتدمير كل ما بناه، لتتحول القصة إلى صراع مليء بالتوتر والجريمة والانتقام.

وقال ماثيو إن هذا الفيلم بدا له مختلفًا منذ اللحظة الأولى، خاصة أن أجواءه وشخصياته قريبة من البيئة التي يعرفها جيدًا، وهو ما جعله يشعر بأن العمل يحمل روحًا حقيقية بعيدًا عن القوالب المعتادة. كما كشف أن تجربة التصوير أعادت إليه إحساسه القديم بالمتعة أثناء الأداء، مؤكدًا أنه تذكر خلال العمل كم يحب التمثيل فعلًا. ورغم حماسه للعودة، أكد النجم الأمريكي أنه شعر ببعض التوتر في أيام التصوير الأولى بعد فترة الغياب الطويلة، لكنه أوضح أن دعم فريق العمل والأجواء التي سادت موقع التصوير ساعدته سريعًا على استعادة إيقاعه المعتاد، فالفيلم أعاده للشعور بـ«متعة الأداء» والعمل وسط فريق مليء بالطاقة والشخصيات المختلفة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من ماثيو ماكهوني وكيرت راسل، إلى جانب أنجلينا لوكينج جلاس، وكول سبراوس، وسكوت شيبرد، وروب مورجان، وتوني ريفولوري. الفيلم من إخراج أندرو باترسون، وكتب السيناريو جيمس مونتاج، بينما يشارك في إنتاجه كل من Black Bear وHeyday Films، وتتولى شركة United Motion Pictures توزيعه في مصر.

