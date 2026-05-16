الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
ياسمين بدوي

أكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لأول مرة سيتم افتتاح و تشغيل 6 مدارس مصرية يابانية "عربي"

وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية ، أن مصروفات المدارس المصرية اليابانية “العربي” ، ستكون في حدود 13 ألف و 800 جنيه

وأفادت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأن خريطة أماكن المدارس المصرية اليابانية العربي الستة كالتالي :

May be a graphic of ‎text that says '‎اعلان اعلان_هام هام سيتم افتتاح فروع جديد بالمدارس المصرية اليابانية - عربي (متميز) لغة) انجليزية مستوى رفيع عربي ات السيد السبدةزينب نب العجمي دمیاط الجديدة مصر رالجديدةل-ألماظة ينها العبور ٢ الق الغبة مصر الحديدة السنبلاوين الحر الخامس اكتوبر شرق مدينة نصر ميت غمر ههيا الساحل حدائق الغبة شبرا شرق مدينة نصر الزقازيق لكتوبر خامس حلوان الحب غرب مدينة نصر الترعة البولاقية شيرا الانفوشي الشروق الغات/ (الشروقم(لغات/عريبي) SCHOOLS EOYPTIANJAPANESESCHOOLS JAPANESE EGYPTIAN الهدارس الياباتية‎'‎

- مدرسة السيدة زينب 2 
-دمياط الجديدة  3
-حدائق القبة 2
-شرق مدينة نصر 2
- شبرا 3 الساحل
- الحي الخامس 2 بأكتوبر
-الشروق 5 (لغات / عربي)

رابط التقديم 

وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في بيان لها أنه سيتم فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية لغات وايضاً عربي متميز (لغة انجليزية كمستوى رفيع) وذلك بعدد من الفروع الجديدة التي سيتم افتتاحها خلال العام الدراسي القادم الجديد ، مؤكدة أنه للتقديم ومعرفة الفروع الجديدة العربي او اللغات يرجى زيارة بوابة التقديم
https://ejs4students.moe.gov.eg/ 

جدير بالذكر أنه كان قد  أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه عند تولي المسؤولية في عام 2024 كان المستهدف في برنامج الحكومة الوصول إلى ١٠٠ مدرسة مصرية يابانية بحلول عام ٢٠٣٠، إلا أن الوزارة نجحت بالفعل في تحقيق مستهدف البرنامج بالكامل قبل موعده

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن اجمالي عدد المدارس سيصل بحلول سبتمبر المقبل إلى أكثر من 100 مدرسة مصرية يابانية وقد تم بالفعل فتح باب التقديم بها

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مواصلة خطة الوزارة بالوصول إلى 500 مدرسة مصرية يابانية بحلول عام 2030، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في هذا النموذج التعليمي الناجح.

المدارس المصرية الياباني التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني مصروفات المدارس المصرية اليابانية

