سنعود للكمامات .. توقعات ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعاتها عن فيروس تنفسي

أثارت خبيرة التوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف حالة واسعة من الجدل والقلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعادة تداول تصريحات سابقة لها تحدثت خلالها عن انتشار فيروس يصيب الرئة والجهاز التنفسي، بالتزامن مع تزايد الحديث عن فيروس هانتا خلال الفترة الأخيرة.

تحذيرات من فيروس تنفسي سريع الانتشار

وقالت ليلى عبد اللطيف إن العالم قد يشهد موجة انتشار قوية لفيروس جديد يؤثر بشكل مباشر على الجهاز التنفسي والرئة، محذرة من سرعة انتقال العدوى بين الأشخاص، ومشيرة إلى أن الأطفال قد يكونون الأكثر عرضة للخطر.

توقعات بعودة الكمامات في 2026

وتوقعت ليلى عبد اللطيف عودة ارتداء الكمامات مجددًا خلال عام 2026، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتقليل فرص انتشار العدوى، خاصة مع المخاوف المتزايدة من تفشي الفيروس على نطاق واسع