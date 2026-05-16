أخبار العالم

وصل 6 أشخاص من ركاب سفينة فيروس هانتا إلى أستراليا

سفينة فيروس هانتا
محمد على

وصل ستة ركاب من السفينة السياحية التي تعرضت لتفشي فيروس هانتا إلى أستراليا يوم الجمعة للخضوع لحجر صحي من المتوقع أن يستمر لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.

وقد هبطت طائرة من نوع طائرات رجال الأعمال من طراز جلف ستريم، التي كانت تقلهم من هولندا، في قاعدة بيرس التابعة لسلاح الجو الملكي الأسترالي، خارج مدينة بيرث، عاصمة ولاية غرب أستراليا.

ونُقل الركاب والطاقم والطبيب المرافق لهم بالباص إلى مركز الحجر الصحي في بولزبروك.

وقال وزير الصحة الأسترالي مارك بتلر إن الحكومة ستنفذ واحدة من أقوى إجراءات الحجر الصحي في العالم لمواجهة تفشي المرض.

وذكر إن ركاب سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس" الذين عادوا إلى الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية سيقضون بضعة أيام في مركز للحجر الصحي قبل إعادتهم إلى ديارهم.

وأضاف باتلر: “لقد اتخذنا قراراً باتباع نهج أكثر صرامة فيما يتعلق بترتيبات الحجر الصحي لأننا مصممون على ضمان عدم وجود أي خطر على الإطلاق لانتقال هذا الفيروس إلى المجتمع الأسترالي”.

وسيقضي الأستراليون الخمسة ومواطن نيوزيلندي واحد فترة الحجر الصحي التي تستغرق ثلاثة أسابيع في المنشأة التي ظلت غير مستخدمة إلى حد كبير منذ بنائها عام 2022 استجابةً لجائحة كوفيد-19.

وقال بتلر، إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها خلال الفترة المتبقية من فترة الحضانة المحتملة التي تبلغ 42 يومًا التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

وذكر بتلر إن جميع الركاب الستة جاءت نتائج اختباراتهم سلبية للفيروس قبل مغادرتهم هولندا، وقد تم تقييمهم من قبل طبيب أثناء الرحلة، وسيخضعون لتقييمات صحية أكثر تفصيلاً في بولزبروك.

وفي الولايات المتحدة، نقل مسؤولو الصحة المسافرين الاثنين اللذين أُرسلا في الأصل إلى أتلانتا إلى المركز الوطني للحجر الصحي في أوماها يوم الخميس الماضي.

وقالت المتحدثة باسم مركز نبراسكا الطبي، كايلا توماس، إن حالتهما الصحية تسمح لهما بالانتقال إلى المركز التابع لجامعة نبراسكا الطبية، لكنها امتنعت عن الإفصاح عما إذا كانت نتائج فحوصاتهما سلبية.

وقال توماس إن مسؤولي الصحة مطمئنون لنقل جميع الركاب إلى أوماها الآن بعد أن لم يعد أحد يتلقى العلاج في وحدة العزل البيولوجي بالمستشفى.

وفي البداية، تم وضع أحد الركاب هناك بعد أن ثبتت إصابته بفيروس هانتا على متن السفينة، لكن نتائج فحصه جاءت سلبية فيما بعد.

كانت سفينة إم في هونديوس في رحلة بحرية من الأرجنتين إلى القطب الجنوبي، ثم إلى عدة جزر معزولة في جنوب المحيط الأطلسي، عندما تم اكتشاف تفشي فيروس هانتا.

وقد توفي ثلاثة أشخاص من بين 11 حالة إصابة على متن السفينة.

وبعد اكتمال إجلاء جميع الركاب والعديد من أفراد الطاقم، تبحر السفينة "إم في هونديوس" الآن عائدة إلى هولندا، حيث سيتم تنظيفها وتطهيرها.

