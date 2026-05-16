مقتل وإصابة عمال إثر انهيار جسر متهالك خلال أعمال هدمه في باكستان

لقي ثلاثة عمال على الأقل مصرعهم وأصيب آخران، إثر انهيار جزء كبير من جسر متهالك فوق أحدى القنوات المائية في إقليم السند بـباكستان، أثناء تنفيذ أعمال هدم تمهيدًا لبناء جسر جديد.

وذكرت الشرطة ومسؤولو الإدارة المحلية- في تصريحات للصحفيين- أن الحادث وقع قرب قرية "ناصر بيجاراني" ضمن نطاق مركز شرطة كارامبور في منطقة كاندهكوت-كشمور، عندما انهار الهيكل المبني من الطوب بشكل مفاجئ فوق عدد من العمال الذين كانوا يعملون أسفل الجسر.

وأشار المسؤولون إلى أن أربعة إلى خمسة عمال حوصروا تحت الأنقاض، فيما تحدث صحفيون محليون عن ارتفاع عدد القتلى إلى أربعة.

وكانت السلطات قد بدأت إزالة الجسر القديم ضمن مشروع لإنشاء جسر جديد في الموقع نفسه، بهدف تسهيل حركة السكان بين ضفتي القناة.

وسارع سكان القرية المجاورة إلى موقع الحادث للمشاركة في عمليات الإنقاذ فور سماع صوت الانهيار، قبل أن تصل قوات الشرطة وتبدأ عمليات البحث عن الضحايا.

كما دفعت الإدارة المدنية بحفار إلى موقع الحادث للمساعدة في إزالة الركام وانتشال العالقين من تحت الأنقاض.