جميلة الغردقة.. طفلة مصرية تخطف قلوب الفرنسيين بعفويتها وعزة نفسها

الطفلة جميلة الغردقة

ابراهيم جادالله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو أثار تفاعلًا واسعًا في فرنسا وعدد من الدول العربية، لطفلة مصرية صغيرة ظهرت أثناء سيرها في أحد شوارع مدينة الغردقة، حيث لفتت أنظار سائح فرنسي بجمالها الطبيعي وبراءتها اللافتة.

ووفقًا لما ظهر في الفيديو المتداول، توقف السائح مندهشًا من ملامح الطفلة البسيطة وعفويتها، وقام بتصويرها بهاتفه المحمول، معبرًا عن إعجابه الشديد بها، قائلًا إنها تمتلك ملامح تؤهلها لتكون “موديل عالمي”.

لكن الموقف الذي أثار إعجاب المتابعين أكثر من جمال الطفلة، كان عندما حاول السائح منحها مبلغ 200 جنيه، إلا أنها رفضت المال بهدوء وابتسامة بسيطة، مكتفية بالإشارة بكلمة: “No No”، في مشهد وصفه كثيرون بأنه يعكس عزة النفس والأخلاق الأصيلة.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في فرنسا، حيث أطلق عدد من المتابعين على الطفلة لقب “جميلة الغردقة”، مشيدين بعفويتها وبراءتها، مؤكدين أن ما جذب الأنظار لم يكن جمالها فقط، بل بساطتها واحترامها لنفسها.

وحصد المقطع آلاف المشاهدات والتعليقات التي أشادت بصورة الطفلة المصرية، معتبرين أن القصة تمثل نموذجًا إيجابيًا وبسيطًا بعيدًا عن التصنع والسعي وراء الشهرة، مؤكدين أن الجمال الحقيقي يكمن في الأخلاق والتربية قبل أي شيء آخر.

