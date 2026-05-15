طريقة عمل نجرسكو الدجاج في الفرن

يعد نجرسكو الدجاج من الأكلات الشهية التى تمتلك مذاقا مميزا لذا ترغب الكثير من النساء في تناوله.

نعرض لكم طريقة عمل نجرسكو الدجاج من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير نجرسكو بالدجاج

مكرونة اسباجيتي مسلوقة

مكعبات دجاج

بصل

ثوم

دقيق

لبن

زبدة

بهارات

مكعب مرقة

كريمة

اعشاب

مشروم

ملح وفلفل أسود



طريقة عمل نجرسكو بالدجاج

ضعي طاسة بها زيت على النار ثم شوحي البصل المفروم والثوم المفروم مع رشة ملح وفلفل أسود

أضيفي المشروم والبهارات والبسلة والأعشاب والبهارات والدجاج وانتظري حتى النضج.

ضعي المكرونة عليهم ثم قلبي جميع المكونات فى طاسة اخرى وحمرى الدقيق في الزبدة ثم ضعي اللبن ومكعب المرقة وقلبي باستمرار.

ضعي الكريمة وتترك حتى تمام التجانس ثم ضعي المكرونة بالدجاج فى صينية الفرن ثم ضعي البشاميل وادخليها فرن ساخن وانتظري حتى تمام النضج و احمرار الوجه.