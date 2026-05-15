قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم اسكتلندي تحت حماية الشرطة بعد تهديدات إلكترونية بسبب ركلة جزاء لسيلتيك
ليفربول يتأخر بهدف في الشوط الأول أمام أستون فيلا
شرارة تجر الباقي | عز العرب: بعض الشركات لا تطبق قواعد الائتمان
وزير الأوقاف: مصر بقيادة الرئيس السيسي تدعم كل ما يعزز الارتباط بكتاب الله
تنسيق الجامعات 2026 .. القاهرة الأهلية تتيح التقديم للطلاب| سجل الآن
خطوات سهلة من بيتك.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي
مفيش نص بالنص .. ياسمين عز : إنتي كعروسة تاخدي العريس بشنطة هدومه
تزوير رسمي .. محمود حجازي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمته مع طليقته
‎الخطيب يهنئ رجال السلة بالفوز بـ دوري السوبر والثلاثية المحلية‎
الحقيقة ظهرت أخيرًا.. رنا طارق تغادر إلى أمريكا مع نجلها بعد حكم قضائي
ترامب يحذر تايوان من اتخاذ خطوات باتجاه الاستقلال
مفاجآت مثيرة بعد الحكم ومفردات المرتب .. والد فتاتي أسيوط يكشف كواليس صادمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما هي أركان الحج في الإسلام؟.. علي جمعة: لا يتم إلا بهذه الأمور

الحج
الحج
محمد شحتة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن للحج أركانًا أساسية لا يصح الحج بدونها، موضحًا أن الفقهاء اختلفوا في عدد هذه الأركان بين المذاهب، إلا أنهم اتفقوا على أهمية الالتزام بها حتى يكتمل النسك على الوجه الصحيح.

وأوضح علي جمعة، في منشور له على فيس بوك، أن الشافعية يرون أن أركان الحج ستة، وهي: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير، والترتيب بين الأركان، بينما يرى المالكية والحنابلة أن الأركان أربعة دون الحلق والترتيب، في حين يذهب الحنفية إلى أن الركنين الأساسيين هما الوقوف بعرفة وطواف الزيارة.

وأضاف علي جمعة، أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، ويُعد ركنًا عند جمهور الفقهاء، مشيرًا إلى أن الحنفية يشترطون اقتران النية بالتلبية، وهي قول الحاج: «لبيك اللهم لبيك».

وأكد عضو هيئة كبار العلماء أن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج، ويبدأ وقته من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة وحتى طلوع فجر يوم النحر، موضحًا أن الوقوف بعرفة ولو للحظات داخل هذا الوقت يُجزئ الحاج، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة».

وأشار إلى أن طواف الإفاضة يكون بعد النزول من عرفة والمبيت بمزدلفة، ثم التوجه إلى منى لرمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، وبعدها يطوف الحاج بالبيت سبعة أشواط، لافتًا إلى أن هذا الطواف لا يصح إلا بعد الوقوف بعرفة.

وأوضح الدكتور علي جمعة أن السعي بين الصفا والمروة من الأركان الأساسية عند جمهور الفقهاء، ويكون سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، مؤكدًا أن الشريعة شددت في استيفاء أشواط السعي كاملة، حتى إن بعض الفقهاء قالوا بوجوب العودة لإتمام أي جزء متروك منه.

وتابع أن الحلق أو التقصير واجب عند جمهور الفقهاء، وركن عند الشافعية، مشيرًا إلى أن السنة للنساء هي التقصير فقط، بينما الحلق أفضل للرجال في أغلب الأحوال.

وأشار إلى أن الترتيب بين الأركان يعد ركنًا عند الشافعية، بمعنى أداء المناسك وفق الهيئة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن المقصود من هذه الأحكام هو تحقيق التعبد والانضباط في أداء شعائر الحج كما جاءت في السنة النبوية الشريفة.
 

علي جمعة أركان الحج الحج شروط الحج كيفية الحج واجبات الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

1300 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب في مصر

اسعار الذهب اليوم

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

شقق سكن لكل المصرين

تقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

كسوف الشمس الكلي 2026

النهار هيقلب ليل .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026 وأماكن رؤيته

إمام عاشور

مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

النجرسكو

طريقة عمل نجرسكو الدجاج في الفرن

النظر

فاكهة صيفية ترطب الجسم وتعالج العينين.. اكتشفها

الميكروبات

هذا النبات يطرد الميكروبات ويمنع أخطر الأمراض

بالصور

أفضل طرق علاج حمو النيل في فصل الصيف

حمو النيل
حمو النيل
حمو النيل

البامية والكوليسترول .. ماذا يحدث لدهون الد. م عند تناولها؟

كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟
كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟
كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟

أضرار التدخين على البروستاتا.. ماذا يحدث لها عند شرب السجائر؟

التدخين وسرطان البروستاتا
التدخين وسرطان البروستاتا
التدخين وسرطان البروستاتا

القهوة وفيتامين B12.. ماذا يحدث للجسم عند تناولهما معًا؟

شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12

فيديو

كامل الباشا

كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد