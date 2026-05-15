بصورة في الجيم.. أميرة فتحي تلفت الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة أميرة فتحي، جمهورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة من حدث ظهور لها.

وظهرت أميرة في الصورة، داخل “جيم”، وهي تؤدي تمارين رياضية، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.



وكانت الفنانة أميرة فتحي، قد حسمت الجدل المثار خلال الفترة الأخيرة حول اعتزالها التمثيل، مؤكدة أن كل ما تم تداوله بشأن ابتعادها عن الساحة الفنية “لا أساس له من الصحة”، وأنها “لم تتخذ هذا القرار ولم تفكر فيه من الأساس”.

وقالت أميرة فتحي، في تصريحات لموقع “صدى البلد” الإخباري، إن الأخبار التي انتشرت حول اعتزالها “مجرد شائعات لا تمت للحقيقة بصلة”، مشددة على تمسكها بمسيرتها الفنية، وحرصها على التواجد خلال الفترة المقبلة بأعمال جديدة تليق بجمهورها.