ضم 3 لاعبين جدد لقائمة منتخب مصر في كأس العام 2026.. من هم؟

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على إجراء تعديلات جديدة في قائمة الفراعنة النهائية استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

يأتي ذلك في إطار خطة الجهاز الفني لتدعيم بعض المراكز بعناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة خلال البطولة العالمية.

ضم 3 لاعبين لقائمة منتخب مصر

بحسب الإعلامي جمال الغندور، فإن حسام حسن قرر ضم ثنائي فريق بيراميدز للقائمة، وهما ناصر ماهر وكريم رمزي، مشيرًا إلى أن منتخب مصر سيعلن القائمة النهائية عقب المباراة الودية أمام روسيا والتي ستقام يوم 28 مايو الجاري.

وفي نفس الإطار، أكد الإعلامي أمير هشام، أن حامد عبد الله جناح فريق إنبي، موجود في القائمة المبدئية لمنتخب مصر الأول استعدادًا لكأس العالم 2026، موضحًا أنه من الممكن أن يتواجد اللاعب في القائمة النهائية.

ويمثل هذا الاختيار عودة ثنائي بيراميدز من جديد لقائمة منتخب مصر بعد فترة كبيرة من الغياب بينما ينضم حامد عبد الله لأول مرة لمنتخب مصر.

أسماء مرشحة للانضمام للفراعنة

وبحسب التقارير الإعلامية، هناك أسماء مرشحة للانضمام إلى قائمة منتخب مصر الموسعة بعد متابعتهم خلال الفترة الأخيرة مع أنديتهم المحلية والأوروبية، وذلك في ظل سعي المدير الفني للفراعنة لتحقيق التوازن بين الخبرات والعناصر الصاعدة قبل انطلاق المعسكر الأخير للفراعنة.

وتضم الأسماء الجديدة المرشحة بقوة للتواجد في القائمة كلًا من أحمد رمضان بيكهام، الذي لفت الأنظار بمستواه الدفاعي القوي وقدرته على اللعب في أكثر من مركز. بالإضافة إلى مصطفى زيكو، مهاجم بيراميدز الذي تألق هجوميًا خلال الموسم الجاري، إلى جانب الموهبة الشابة حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة الشاب، الذي يُنظر إليه كأحد أبرز المواهب المصرية الواعدة في أوروبا.

موعد إعلان قائمة منتخب مصر لكأس العالم

يعلن حسام حسن، القائمة النهائية لمنتخب مصر القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في كأس العالم يوم 1 يونيو الجاري وهو الموعد الأخير الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويعمل الجهاز الفني حاليًا على حسم القائمة النهائية التي ستضم 26 لاعبًا، على أن يتم إرسالها رسميًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل الموعد المحدد مطلع يونيو المقبل، وفق لوائح البطولة.

كما يدرس حسام حسن اصطحاب عدد أكبر من اللاعبين في المعسكر الأخير تحسبًا لأي إصابات مفاجئة قبل السفر إلى الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب المصري عدة مواجهات ودية قوية قبل انطلاق كأس العالم، أبرزها مواجهة روسيا في العاصمة الإدارية الجديدة، ثم لقاء مرتقب أمام البرازيل في الولايات المتحدة، ضمن برنامج الإعداد النهائي للمونديال.