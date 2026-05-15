بحضور رموز الأهلي.. عقد قران ابنة مدير منتخب مصر| صور

احتفل إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، اليوم الجمعة بعقد قران ابنته سارة، وذلك داخل أحد مساجد القاهرة، وسط أجواء عائلية هادئة.

وجاء على رأس الحضور في عقد قران ابنة إبراهيم حسن توأمه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، والمحامي أشرف عبد العزيز، بجانب عدد من نجوم الكرة السابقين وفي مقدمتهم وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، وزكريا ناصف وشريف عبد المنعم نجمي الأهلي السابقين.

وكانت سارة قد احتفلت بخطبتها في أكتوبر الماضي، خلال حفل أُقيم بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس، بحضور أسرتي العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه منتخب مصر للدخول في معسكره النهائي استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.