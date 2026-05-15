الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور

يسري غازي

شهدت الساعات الماضية أزمة حادة بين آدم وطني وكيل اللاعبين والنادي الأهلي حول عروض إحتراف إمام عاشور نجم القلعة الحمراء في نهاية الموسم.

آدم وطني وكيل اللاعبين ضرب كرسي في الكلوب عندما خرج عبر الفضائيات بتصريحات صادمة لعشاق النادي الأهلي وأعلن عن رحيل إمام عاشور نهاية الموسم الحالي.

من جانبه إدارة النادي الأهلي بدأت التحرك جديا تفاديا لتكرار سيناريو الفلسطيني وسام أبو علي الذى رحل إلي الدوري الأمريكي عبر نافذة آدم وطن وكيل اللاعبين من أجل الحفاظ على إمام عاشور نجم القلعة الحمراء.

أطلق آدم وطني تصريحات نارية أعلن خلالها أن إمام عاشور نجم الأهلي سيرحل عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكد الإعلامي كريم رمزي، في تصريحات تليفزيونية أن آدم وطني بدأ التحرك من أجل فسخ تعاقد إمام عاشور مع الأهلي، مشيرًا إلى أن تصريحات المحامي الصحفية الماضية كانت واثقة رغم ارتباط اللاعب بعقد مع الأهلي وعدم وجود عروض وذلك بسبب تحركاته. وقال رمزي: آدم وطني وبعض مساعديه بدأوا منذ أيام الاستفسار من اتحاد الكرة عن عقد إمام عاشور مع الأهلي، والبحث عن بعض الثغرات، وأول ما سألوا عنه حتى لو بشكل غير رسمي، هو راتب اللاعب المسجل في اتحاد الكرة.

بدأ النادي الأهلي في وضع خطته للتجديد مع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لتجديد عقده مع النادي، بعد التحركات الأخيرة التي قام بها آدم وطني، وكيل اللاعبين، لدراسة عقده الموجود في اتحاد الكرة المصري تمهيدًا لفسخ التعاقد معه عقب نهاية الموسم الجاري.

أوضح الإعلامي كريم رمزي في تصريحات تليفزيونية: سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ونائب المشرف على قطاع الكرة، سيجلس مع اللاعب لمعرفة مطالبه المالية لتعديد عقده.

وقال رمزي: سيد عبد الحفيظ سيجلس مع إمام لمعرفة مطالبه وهي تجديد التعاقد، ليعرض عليه وهو رفع راتبه إلى 25 أو 30 مليون جنيه مع زيادات بنسب معينة بدلًا من حصوله على 15 أو 16 مليون في مقابل تمديد العقد لمدة موسمين لينتهي في صيف 2030.

وكشف رمزي أن النادي الأهلي قام بتأمين نفسه في هذا الشأن وأن هناك عقود آخرى وإعلانات مشيرًا إلى أنه الأمور مؤمنة بشكل كامل مع اللاعب، وأن هذا ما يحدث مع كل اللاعبين.

وأتم رمزي تصريحاته مؤكدًا أن آدم وطني يضع خطة بديلة في حالة رفض الأهلي العرض الذي سيجلبه لضم اللاعب في الصيف المقبل، من أجل محاولة من الضغط على النادي.
وأتم رمزي تصريحاته قائلًا: متوقع أن قد يرفض إمام عاشور هذا العرض بناء على توصيات آدم وطني الذي قال له أنه لديه عروض مالية قوية جدًا سواء من الدوري السعودي أو الأمريكي.

واصلت الإعلامية بسمة وهبة،  انتقادها لطريقة تعامل وكيل اللاعبين آدم وطني مع ملف لاعبي النادي الأهلي، متسائلة عن طبيعة الأسلوب الذي يتبعه في تصريحاته الإعلامية: «هل دي يعني اللي إنت بتعمله ده، دي طريقة وكلاء لاعبين؟»، مؤكدة أن ما يحدث لا يليق بوكيل لاعبين يتعامل مع نادٍ بحجم الأهلي، الذي وصفته بأنه «أكبر نادي في إفريقيا والوطن العربي».

وأضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، توقيت هذه التصريحات حساس للغاية في ظل منافسات الدوري، معتبرة أن الحديث المتكرر عن رحيل لاعبين أو بقائهم “غصباً عن النادي” يثير القلق والتساؤلات.

وقالت: «إنت بتهدد الأندية بأن اللاعب الفلاني حيرحل واللاعب العلاني حيقعد وغصباً عن النادي؟ ده على أساس إيه؟»، مؤكدة أنها لا تفهم دوافع هذا الأسلوب أو الهدف منه.

كما تساءلت الإعلامية بسمة وهبة عمن يقف وراء هذا التصعيد تجاه الأهلي، قائلة: «مين زقك على الأهلي يا باشا؟»، محذرة من أن أي محاولة للصدام مع النادي ستؤدي إلى خسائر كبيرة.

وفي ختام حديثها، كشفت أنها علمت بوجود قرار داخل النادي الأهلي بعدم التعامل مع آدم وطني، مطالبة الإدارة باتخاذ إجراءات قانونية ضده، وقالت بوضوح: «أنا بطالب النادي الأهلي النهاردة إنه لازم ياخد إجراء قانوني ضدك يا آدم يا وطني»، مؤكدة بصفتها «بنت النادي الأهلي» رفضها لأي تعامل مستقبلي معه في الصفقات.

