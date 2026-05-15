اليابان: زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب شرق جزيرة هونشو

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر الساحل الشرقي لجزيرة هونشو اليابانية.

وأفاد بذلك المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ)، مضيفًا أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وذكرت شبكة التلفزيون اليابانية NHK أنه لم يصدر أي تحذير من تسونامي عقب الزلزال.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالا بلغت شدته 3.4 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة "تسوجارو" في محافظة "آوموري"، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، فيما لم تصدر تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية.

وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا مرتفعا .. وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.. ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن 81% من أكبر الزلازل في العالم تحدث في هذا الحزام النشيط.