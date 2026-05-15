محافظ أسوان يبحث آليات متطورة لضبط تداول السولار والبنزين

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، قيادات وزارتي البترول والتموين لبحث آليات متطورة لضبط تداول السولار والبنزين، والتصدي لأي تلاعب في الحصص المقررة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

المحاور الرئيسية لضبط المنظومة

الحوكمة الرقمية: تفعيل التحكم في ماكينات الديجيتال بمحطات الوقود وربطها بكاميرات ذكية لتصوير اللوحات المعدنية وربطها بهيئة البترول.

كروت إلكترونية: إصدار كروت لجميع المركبات (سيارات، موتوسيكلات، تروسيكلات) لمتابعة الكميات المنصرفة بدقة.

العملاء الصناعيين: تدقيق الحصص للمشروعات والمحاجر والمخابز بناءً على الاستهلاك الفعلي والنشاط المرخص، مع تخصيص بنزينات محددة في كل مدينة لصرف تصاريح الوقود دون غيرها.

محطات متنقلة: توفير سيارات تموين متنقلة لضمان استمرارية الخدمة، خاصة في حال إغلاق محطات مخالفة.

تنظيم وضع "التوك توك" والمركبات

مهلة إضافية

منح أصحاب "التوك توك" شهر ونصف لاستكمال الترخيص الإداري داخل الوحدات المحلية لاستصدار كود التموين الخاص بهم.

الرقابة القانونية: إحالة أي زيادات غير مبررة في كميات التموين للمركبات إلى النيابة العامة فوراً.

دعم القطاع السياحي

تقديم تسهيلات لأصحاب اللنشات السياحية عبر خدمة توصيل الوقود في المواعيد والأماكن المحددة، مع توفير وحدات وقود متنقلة لخدمتهم في أماكن تواجدهم.

الرقابة والتفتيش (هيبة الدولة)

1. الضبطية القضائية: تنفيذ حملات مفاجئة من لجان متخصصة تمتلك سلطة الضبطية القضائية لتحرير محاضر فورية للمخالفين.

2. قاعدة بيانات متكاملة:إنشاء قاعدة بيانات تربط الحصص بالجهد والقوة المحركة الفعلية لكل قطاع.

3. تطوير الكوادر: إعادة تأهيل وتدريب مفتشي التموين بأسوان مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتحويل المتقاعسين للنيابة.

الخلاصة

تتحرك محافظة أسوان بالتعاون مع وزارتي البترول والتموين نحو رقمنة كاملة لمنظومة الوقود، لإنهاء ظاهرة التلاعب بالحصص، مع ضمان عدم تأثر الخدمات اليومية للمواطنين أو النشاط السياحي والإنتاجي.