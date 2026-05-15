مجموعة مصر.. قائمة بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم

أعلن الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، قائمة منتخب الشياطين الحمر، لخوض منافسات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتواجد منتخب بلجيكا مع كل من مصر ونيوزيلندا وإيران في المجموعة السابعة بكأس العالم.

قائمة منتخب بلجيكا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، سيني لامينس، مايك بيندرز.

خط الدفاع: تيموثي كاستاني، زينو ديباست، مكسيم دي كوبيير، كوني دي وينتر، براندون ميشيل، توماس مونييه، ناثان نجوي، جواكين سيس، آرثر ثيات.

خط الوسط: كيفين دي بروين، أمادو أونانا، نيكولا راسكين، يوري تيليمانس، هانز فاناكن، أكسيل فيتسل.

خط الهجوم: تشارلز دي كيتيلاير، جيريمي دوكو، ماتياس فرنانديز باردو، روميلو لوكاكو، دودي لوكيباكيو، دييجو موريرا، أليكسيس سايلماكيرز، لياندرو تروسارد.