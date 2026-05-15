بضغط من الدولار .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

تراجع سعر الذهب ختام تعاملات أمس الخميس بنحو 20 جنيها متأثرا بتراجع الذهب عالميا .

تترقب الأسواق العالمية نتائج القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وسط متابعة ملفات التجارة والتوترات الجيوسياسية.

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب محدود على المستويين العالمي والمحلي، غلب عليه التراجع ، بالتزامن مع استمرار صعود الدولار الأمريكي وتجدد الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

سعار الذهب اليوم

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4669 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5957 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6950 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7943 جنيها للشراء ليسجل بعد اضافة الدمغه المصنعية نحو 8033 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 55.600 جنيه

