أبو العينين: مصر تنعم بالأمن والاستقرار بفضل القوات المسلحة والشرطة الباسلة

نظم اتحاد نقابات عمال الجيزة، برئاسة محمد كامل رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل العام، أمس الخميس، احتفالية كبرى بمناسبة عيد العمال، وذلك على مسرح مسرح سيد درويش، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، والنائب محمد أبو العينين، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل والأزهر الشريف والكنيسة، وعدد من القيادات التنفيذية والعمالية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة.

وجاءت الاحتفالية في أجواء وطنية عكست تقدير الدولة المصرية لدور العمال باعتبارهم شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية والبناء، حيث استُهل الحفل بعرض فيلم تسجيلي تناول أبرز إنجازات العمال المصريين وإسهاماتهم الوطنية في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وسط إشادة واسعة بما يقدمه عمال مصر من جهود مخلصة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

كلمة النائب محمد أبو العينين

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الاحتفال بعيد العمال يمثل يوم فخر بإنجازات الأيدي العاملة المصرية التي تحققت على أرض مصر بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بحجم التنمية والمشروعات القومية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أبو العينين أن التجربة المصرية في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة خلال فترة زمنية قياسية وعلى مساحة ضخمة تمثل مصدر فخر لعمال مصر، مؤكدًا أن دور العمال لم يقتصر على قطاع التشييد والبناء فقط، بل امتد إلى مختلف المجالات الزراعية والصناعية.

وأشار إلى أن حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها مصر جاءت بفضل تضحيات القوات المسلحة والشرطة وقرارات القيادة السياسية التي حافظت على أمن الدولة المصرية، مثمنًا كذلك موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية والتحركات التي ساهمت في وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

وشدد أبو العينين على أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الإنتاج والعمل الجاد، مؤكدًا أن العامل الماهر والإنتاجية يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق هدف دخول مصر ضمن أكبر 30 اقتصادًا على مستوى العالم.

ودعا إلى الاهتمام بالتدريب الحديث والتثقيف المستمر للعامل المصري، مشيدًا بقانون العمل الجديد وما يوفره من حماية للعمال، مؤكدًا أهمية إعداد كوادر مؤهلة تمتلك الكفاءة والتدريب العالمي بما يتواكب مع متطلبات الصناعات الحديثة.

محافظ الجيزة

وفي السياق ذاته، وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة التحية لعمال مصر بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أن كل عامل في موقعه، سواء في المصنع أو مواقع التعمير أو القوات المسلحة أو الشرطة، يمثل نموذجًا للأيادي الشريفة التي تعمل بإخلاص من أجل الوطن.



وقال الأنصارى: إن عمال مصر كانوا وما زالوا مصدر فخر للدولة المصرية، وإن ما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية منذ عام 2014 يعكس قدرة المصريين على البناء والإبداع وتحقيق المستحيل، مؤكدًا أن القيادة السياسية نجحت في إحداث نهضة شاملة في مختلف المجالات.



وأضاف الأنصاري أن الشعب المصري استطاع بالصبر والتكاتف تجاوز مختلف التحديات والأزمات التي مرت بها الدولة، مشيدًا بروح التكافل الاجتماعي والتماسك المجتمعي بين المصريين، باعتبارهما أحد أهم أسباب قوة الدولة واستقرارها.

رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة

من جانبه، أكد محمد كامل، رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة، خلال كلمته، أن مصر ستظل قوية وعصية على كل من يحاول المساس بأمنها أو زعزعة استقرارها، مشددًا على أن عمال مصر هم السواعد الحقيقية التي تبني الوطن وتصنع نهضته وإنجازاته.



وقال إن العامل المصري يمثل الركيزة الأساسية في عملية التنمية والإنتاج، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع العمال على رأس أولوياتها، وتسير بخطوات ثابتة نحو دعم العمل والإنتاج وتعزيز حقوق العمال وتحسين أوضاعهم.



وأوضح أن اتحاد عمال الجيزة، منذ تأسيسه عام 1993، يواصل أداء دوره الوطني والنقابي في خدمة العمال، من خلال الاهتمام بالتدريب والتأهيل ورفع كفاءة العاملين بمختلف القطاعات، بما يسهم في دعم خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

كما استعرض عددًا من المطالب العمالية، في مقدمتها سرعة تثبيت العمالة المؤقتة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب تحقيق التوازن العادل بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

وأشار إلى أن الاتحاد يضم 130 لجنة نقابية تمثل أكثر من 450 ألف عامل بمحافظة الجيزة، ويحرص باستمرار على تنظيم برامج تثقيفية وتدريبية للتوعية بقوانين العمل والحقوق النقابية، فضلًا عن تنفيذ مبادرات صحية وخدمية لدعم العمال وأسرهم.

واختتم محمد كامل كلمته بتوجيه التحية والتقدير إلى القوات المسلحة والشرطة المصرية، مؤكدًا استمرار عمال مصر في أداء دورهم الوطني بكل إخلاص تحت شعار: «عاشت وحدة العمال.. وتحيا مصر».

وفي ختام الاحتفالية، قام الدكتور أحمد الأنصاري والنائب محمد أبو العينين ومحمد كامل رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة بتكريم 300 من القيادات العمالية، ومنحهم جوائز ودروع اتحاد عمال الجيزة تقديرًا لجهودهم ودورهم في دعم مسيرة العمل والإنتاج.