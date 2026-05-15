محمد أبو العينين يهنئ أبو قير للأسمدة بالصعود للدوري الممتاز

حرص النائب محمد أبو العينين، رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، على تهنئة المهندس هاني ضاحي، رئيس نادي أبو قير للأسمدة، بعد نجاح الفريق في الصعود إلى الدوري المصري الممتاز.

وأشاد أبو العينين بالمستوى الذي قدمه فريق أبو قير للأسمدة خلال الموسم، مؤكدًا أن الصعود جاء بعد مجهود كبير وعمل مميز من إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين.

حُسمت رسميًا هوية الفرق الثلاثة المتأهلة إلى الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، بعد نهاية منافسات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين.

ونجح فريق أبو قير للأسمدة في حجز بطاقة الصعود الثالثة، عقب فوزه على فريق راية بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من المسابقة.

ورفع أبو قير للأسمدة رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن فريق مسار صاحب المركز الرابع، ليضمن التأهل رسميًا إلى الدوري الممتاز.