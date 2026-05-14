وزير التعليم: سنتصدى للغش في الثانوية العامة ..ولو سمعت عن لجنةولاد أكابر هزورها بنفسي
وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال ترميم الصرح الأول لمعبد الرامسيوم
التعليم : 200 حالة زراعة قوقعة أذن سيتم السماح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة
بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم
رئيس الوزراء يكرم رئيس جامعة بني سويف لتميز طلاب كلية الحاسبات في منح سيسكو الاحترافية
الأثنين المتاحف مجاناً للمصريين .. زيادة أسعاد تذاكر الأجانب بمعرض قناة السويس
العثور على 12 جثة متحللة ومجهولين داخل مركب في سيدي براني
921 ألف طالب و 2032 لجنة .. التعليم تعلن احصائيات امتحانات الثانوية العامة 2026
وزير التعليم : أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 ستكون فى مستوى الطالب المتوسط
وزير التعليم: سنتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يتجاوز فى امتحانات الثانوية العامة 2026
بمناسبة عيد الأضحى.. الموعد النهائي لصرف معاشات شهر يونيو 2026 وحقيقة التبكير
وزير التعليم: طلاب البكالوريا سيتقنون مهارات البرمجة والبورصة والثقافة المالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بسرعة شحن طلقة.. إليك أفضل باوربنك في الأسواق في 2026

لمياء الياسين

أعلنت لينوفو عن باوربنك جديد، Legion P5، من المقرر طرحه للبيع في الصين في 19 مايو بسعر 169 يوان (حوالي 25 دولارًا أمريكيًا). وهو باوربنك بسعة 10000 مللي أمبير يدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 100 واط.

مواصفات جهاز لينوفو ليجن P5

يأتي الباوربنك مزودًا بكابل مدمج بطول 24 سنتيمترًا تقريبًا، مصنوع من مادة السيليكون الناعمة ليتحمل الانحناء داخل الحقيبة أو الجيب. يتميز Legion P5 بتصميم مستوحى من الآلات الميكانيكية، بما يتماشى مع علامة Legion التجارية للألعاب. كما يحتوي على شاشة رقمية أمامية تعرض معلومات آنية، مثل قوة الشحن الحالية، ونسبة شحن البطارية المتبقية، ومؤشرات حالة الإدخال والإخراج.

يستخدم الباوربنك داخليًا أربع خلايا بطارية أسطوانية من نوع 18650 من الدرجة المستخدمة في صناعة السيارات، والتي تم تصنيعها بواسطة شركة EVE Energy، مما يوفر طاقة مصنفة تبلغ 36.72 واط/ساعة.


يوفر جهاز Legion P5 ثلاثة خيارات للاتصال: كابل USB-C مدمج، ومنفذ USB-C إضافي، ومنفذ USB-A قياسي. عند استخدام منفذ USB-C واحد فقط، يمكنك الحصول على طاقة كاملة تصل إلى 100 واط. أما منفذ USB-A، فيبلغ أقصى طاقة له 30 واط.
إذا حاولت شحن عدة أجهزة في الوقت نفسه، فإن إجمالي الطاقة الخارجة يقتصر على 20 واط فقط عبر جميع المنافذ. يدعم الجهاز خاصية الشحن المتزامن، ما يعني أنه يمكنك توصيل بنك الطاقة بمأخذ الحائط لإعادة شحنه أثناء شحن الهاتف المتصل به في الوقت نفسه.

أضافت لينوفو دعمًا لمجموعة واسعة من بروتوكولات الشحن، بما في ذلك PD 3.0 وPPS وQC وتقنية Turbo Power من موتورولا بقدرة 68 واط. كما يتوفر وضع شحن منخفض التيار للملحقات الصغيرة مثل الساعات الذكية وسماعات الأذن اللاسلكية، والذي يُمكن تفعيله بالضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثلاث ثوانٍ.

يبلغ وزن بطارية Legion P5 296 جرامًا، وأبعادها 141 × 63.6 × 24 ملم. وقد حصلت على شهادة السلامة الصينية 3C لكل من الخلايا والوحدة الرئيسية، وتتضمن وسائل حماية كهربائية قياسية، وهي معتمدة للسفر الجوي.
وفي أخبار ذات صلة، أطلقت شركة Ugreen مؤخرًا باوربنك ا الخاص بها بسعة 25000 مللي أمبير وقوة 200 واط مع كابلات USB-C مدمجة في الولايات المتحدة، إلى جانب بنك الطاقة الجديد Ugreen P6 بسعة 45 واط و10000 مللي أمبير والذي يتميز بكابل مدمج وشاشة مدمجة.

