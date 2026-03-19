بميزات ثورية.. لينوفو تغزو الأسواق بجهاز لوحي جديد إليك أهم مواصفاته

أعلنت لينوفو عن أحدث أجهزتها اللوحية، Xiaoxin Pro 13 و Pro GT 13، خلال فعالية إطلاقها. تتميز هذه الأجهزة اللوحية الرائدة بمعالجات عالية الأداء، وشاشات نابضة بالحياة، وبرمجيات متطورة، مما يوفر تجربة استخدام مميزة.



مواصفات لينوفو شياوكسين برو 13 وبرو جي تي 13

يتميز كل من جهازي Lenovo Xiaoxin Pro 13 و Pro GT 13 اللوحيين بشاشة LCD مقاس 13 بوصة بدقة 3.5K (3504 × 2190 بكسل)، ومعدل تحديث 144 هرتز، وعمق ألوان 12 بت، وتغطية 99% من نطاق ألوان DCI-P3، وتقنية Dolby Vision، وسطوع ذروة يصل إلى 800 شمعة.

يعمل جهاز Xiaoxin Pro 13 بمعالج Qualcomm Snapdragon 8s من الجيل الرابع، محققًا نتيجة 2.62 مليون نقطة على منصة AnTuTu.

أما جهاز Pro GT 13، فهو مزود بشريحة Snapdragon 8 Elite القوية، المصنعة بتقنية 3 نانومتر من الجيل الثاني، والتي تحقق نتيجة مذهلة على منصة AnTuTu تتجاوز 3.44 مليون نقطة. يدعم كلا الجهازين ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X وذاكرة التخزين UFS 4.0.

يعمل كلا الجهازين اللوحيين بنظام أندرويد 16 مع حزمة برامج لينوفو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مساعد تيانشي الذكي وأدوات تدوين الملاحظات والترجمة وتلخيص المستندات. يدعمان تطبيقات بمستوى تطبيقات الكمبيوتر الشخصي مثل WPS Office، ويقدمان واجهة مستخدم شبيهة بسطح المكتب مع نوافذ قابلة لتغيير الحجم

لينوفو شياوكسين برو جي تي 13



يتميز كلا الجهازين اللوحيين بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل ونظام صوت رباعي من JBL بتقنية Dolby Atmos.

يحتوي جهاز Xiaoxin Pro 13 على بطارية بسعة 10200 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 45 واط، مما يوفر ما يصل إلى 15 ساعة من تشغيل الفيديو و72 يومًا من وضع الاستعداد.

أما جهاز Pro GT 13، فيحتوي على بطارية أكبر بسعة 12000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 68 واط، مما يوفر ما يصل إلى 16 ساعة من تشغيل الفيديو و85 يومًا من وضع الاستعداد.

يتميز كلا الجهازين اللوحيين بتصميم معدني فاخر موحد. يدعمان تقنية Wi-Fi 7 وتقنية Bluetooth 6.0 لاتصال سريع، ويأتيان مع ملحقات اختيارية مثل لوحة مفاتيح مغناطيسية، وغطاء واقٍ، وقلم لمس.



الأسعار والتوافر



أسعار جهاز لينوفو شياوكسين برو 13

8 جيجابايت + 256 جيجابايت: 2499 يوان (حوالي 375 دولارًا أمريكيًا)

12 جيجابايت + 256 جيجابايت: 2899 يوان (حوالي 435 دولارًا أمريكيًا)

12 جيجابايت + 512 جيجابايت: 3299 يوان (حوالي 495 دولارًا أمريكيًا)

أسعار جهاز لينوفو شياوكسين برو جي تي 13

8 جيجابايت + 256 جيجابايت: 2799 يوان (حوالي 420 دولارًا أمريكيًا)

12 جيجابايت + 256 جيجابايت: 3199 يوان (حوالي 480 دولارًا أمريكيًا)

12 جيجابايت + 512 جيجابايت: 3599 يوان (حوالي 540 دولارًا أمريكيًا)