رئيس هيئة التأمينات: نظام المعاشات سيعاني عجزا بحلول 2036 في هذه الحالة

أكد اللواء جمال عوض (رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات)، أن الهيئة القومية للتأمينات يوجد بها صندوق لإدارة استثمار فوائض أموال التأمينات الاجتماعية ، ولهذا الصندوق مجلس أمناء ، مشيرا إلى أن المبالغ التي يتم استثمارها بمعرفة صندوق الاستثمار تبلغ حوالى ٧٣٢ مليار جنيه وحققت عائدا بلغ ١٢٤ مليار.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات أن الهيئة ترسل قوائم مالية ربع سنوية، والقوائم المالية السنوية الخاصة بالهيئة، إلى ثلاثة جهات فى الدولة وهي (مجلس النواب، مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية) ويرفق بها تقرير استثمارات أموال الصندوق واخر هذه التقارير تم ارساله في ديسمبر ٢٠٢٥.

وأوضح أن الهيئة انتهت من الدراسات الاكتوارية لمشروع القانون المعروض، مضيفا أن مشروع القانون هدفه زيادة قيمة الأقساط التي تقدمها الخزانة العامة إلى الهيئة، ولو لم تحدث هذه الزيادة سيؤدى إلى وجود عجز فى نظام المعاشات بحلول عام ٢٠٣٦، ولتفادي ذلك تم تقديم مشروع القانون المعروض حتى تتمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.