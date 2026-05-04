الشتاء راجع تاني.. الأرصاد تفجر مفاجأة مدوية عن طقس الأيام المقبلة

يهتم المواطن، بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية بعد تعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

تقلبات جوية

كشفت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن تطورات ومستجدات حالة الطقس وموعد انتهاء موجة التقلبات الجوية، بعد شعور المواطنين أن هذا الأسبوع به ارتفاعات في درجات الحرارة والأسبوع الذي يأتي بعده يكون منخفض الحرارة.

وأكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أن فصل الربيع يشهد تقلبات جوية، وأن هذه التقلبات تكون سريعة، والجميع شاهد الارتفاعات في درجات الحرارة خلال الأسبوع الماضي، وتجاوزها 30 درجة ووصولها إلى 40 درجة في بعض المحافظات.

درجات الحرارة تسجل بين 24 و 25 درجة



وأضافت خلال لقاء من داخل هيئة الأرصاد، عرضه برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن البلاد خلال هذه الفترة عادت فيها درجات الحرارة إلى الانخفاض، والجميع عاد إلى ارتداء الملابس الشتوية، أو على الأقل ارتداء جاكت.

أشارت إلى أن درجات الحرارة في القاهرة خلال الأيام الحالية تسجل بين 24 و25 درجة، وأنه خلال الأسبوع المقبل ستكون هناك ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة، ولذلك على الجميع توخي الحذر ومتابعة الحالة الجوية بشكل مستمر.

أمطار على عدة محافظات



وأشارت إلى أن بعض المحافظات، منها مطروح والإسكندرية، شهدت بعض الأمطار، وهناك محافظات أخرى ستشهد رياحًا محمّلة ببعض الأتربة، وأن بعض محافظات جنوب البلاد تتأثر بالرمال والأتربة.



سحب منخفضة على السواحل

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية، تظهر وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تحديدًا مدينة الإسكندرية ومناطق أخرى من محافظات الوجه البحري ( البحيرة - كفر الشيخ - الغربية - الدقهلية- دمياط)، يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تتقدم فرص الأمطار إلى مناطق من محافظات السواحل الشمالية الشرقية وبعض من مناطق محافظات جنوب الوجه البحري ولكن أقل شدة.

استمرار نشاط الرياح

ويشهد الطقس، استمرار نشاط الرياح اليوم على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 24 درجة.

درجات الحرارة اليوم



تسود اليوم أجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة أو حار نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدلاً على السواحل الشمالية، مع عودة الأجواء المائلة للبرودة ليلاً.

وحول درجات الحرارة اليوم، المتوقعة في المناطق الرئيسية كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 13.

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18.