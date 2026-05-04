الأرصاد تحذر: انخفاض الحرارة ورياح وأمطار على أغلب أنحاء البلاد

في ظل تقلبات مناخية متسارعة تشهدها البلاد، تتواصل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تغيرات حادة ومفاجئة في الأحوال الجوية خلال فترات زمنية قصيرة، ما يستدعي مزيداً من الحذر في التعامل مع الطقس خلال الأيام الحالية.

إنخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تغير حاد وسريع فى الأحوال الجوية خلال فترات زمنية قصيرة، مشيرا إلى أن هناك إستمرار فى إنخفاض درجات الحرارة اليوم على كافة مناطق الجمهورية، وتصل العظمي نهارا على القاهرة إلى 24 درجة مئوية، وتعتبر أقل من المعدلات الطبيعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض محافظات ومدن الساحل الشمالية، والمحافظات الأولي من الوجه البحري، وتقل فرص الأمطار تدريجيا كلما أبتعدنا عن تلك المناطق وتكون خفيفة على محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وضعيفة جدا على القاهرة الكبري، بأمطار خفيفة.

وتابعت أنه كان هناك اليوم شبورة مائية خفيفة وغير مؤثرة، لافتا إلى أنها على مدار الأربعاء والخميس قد تزداد كثافتها.

ولفت أن هناك اليوم نشاط للرياح من 30 إلى 40 كم على الساعة على أغلب مناطق الجمهورية، يكون مثير لبعض الرمال والأتربة على مناطق من جنوب الجمهورية، إضافة إلى إستمرار إضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ناصحا أصحاب الأعمال البحرية بالحذر وتجنب اعمال البحر المتوسط اليوم.

ونصح المواطنين اليوم، بإرتداء الملابس الشتوية ليلا، وعلى مدار هذا الأسبوع سواء خلال ساعات النهار أو الليل، حيث أنه خلال ساعات الليل الأجواء من باردة إلى مائلة للبرودة على أغلب مناطق الجمهورية، خاصة أن العديد بدأوا ينخدعوا بحالات الدفئ.