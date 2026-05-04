قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جهاز البحيرات يعلن بدء مرحلة الابتكار الأخضر لتمكين صغار منتجي وبائعات الأسماك بالحلول النظيفة
النيابة الإدارية تحيل 10 مسؤولين بالتعليم للمحاكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على المال العام
زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب الفلبين.. والسلطات تحذر من هزات ارتدادية
الخارجية الباكستانية تعلن تسليم طاقم السفينة “توسكا” إلى إيران اليوم
"الحية ومشعل" يتنافسان على رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس
السعودية تفعل منظومة رقمية متكاملة لتيسير رحلة الحجاج عبر منصة نسك مسار
المذيعة سارة خليفة واثنان آخران أمام المحكمة في قضية هتك عرض شاب.. بعد قليل
منحة 1500 وتصل لـ 6000 جنيه للعمالة غير المنتظمة 2026| الشروط ومواعيد الصرف والتحذير من الاحتيال
الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا للقاء سموحة في الدوري
الخارجية الإيرانية: العدوان الأمريكي الإسرائيلي غير قانوني وهو خطوة أحادية لا مبرر لها
ناقد رياضي: الأهلي تراجع عن فكرة رحيل بيكهام بعد ظهوره الرائع في القمة
وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026
مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 ، وتنتمي مايباخ EQS 680 لفئة السيارات الكروس أوفر الكهربائية .

محرك مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

تحصل سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 200 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 568 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، ومحرك تيربو، وتنتج قوة 658 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.4 ثانية، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 بها، Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

مواصفات مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

تحتوي سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة .

مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 بها، مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها سبويلر خلفي، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Off-Road Tyres، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج .

مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

ويوجد بـ مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 ، نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Cool Box، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Isofix، وبها Touch Screen .

سعر مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 11 مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 12 مليون و 200 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري مستقبل صناعة السيارات السيارات الجديدة موديل 2026 مرسيدس مايباخ EQS 680 مايباخ EQS 680 موديل 2026 EQS 680 محرك مرسيدس مايباخ EQS 680 مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 وسائل الأمان بـ مرسيدس مايباخ EQS 680 مواصفات مرسيدس مايباخ EQS 680 سعر مرسيدس مايباخ EQS 680

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الزمالك

خبر سار لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

المتهم

مفاجأة في تحقيقات واقعة مدرسة هابي لاند| الفيديو منذ عام.. والنيابة تتحرى عن سبب إخفائه

شبانة

شبانة: الدنيا مقلوبة في كاف بسبب احتمال غياب الأهلي عن دوري الأبطال

ترشيحاتنا

خلية النحل بالجبنة

طريقة عمل خلية النحل بالجبنة.. شهية ولذيذة

فتاة كفيفة تستغيث بعد طردها من العمل تعسفي

بعد طردها من العمل.. فتاة كفيفة تستغيث: احتاج إلى وظيفة والإعاقة لا تمنع الإنسان

أصالة

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة.. ماذا قال؟

بالصور

بجمبسوت.. مى حلمى تتجول فى شوارع أمستردام

مى حلمى فى شوارع أمستردام
مى حلمى فى شوارع أمستردام
مى حلمى فى شوارع أمستردام

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

صورة من زياوة وزير الدفاع
صورة من زياوة وزير الدفاع
صورة من زياوة وزير الدفاع

بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا وكيف يصيب الأشخاص؟

بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟

منافسة بنتلي.. شاهد سيارة جاجوار الجديدة بقوة 1000 حصان

جاجوار
جاجوار
جاجوار

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد