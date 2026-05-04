ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 ، وتنتمي مايباخ EQS 680 لفئة السيارات الكروس أوفر الكهربائية .

محرك مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

تحصل سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 200 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 568 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، ومحرك تيربو، وتنتج قوة 658 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.4 ثانية، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 بها، Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

مواصفات مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

تحتوي سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة .

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 بها، مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها سبويلر خلفي، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Off-Road Tyres، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج .

ويوجد بـ مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 ، نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Cool Box، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Isofix، وبها Touch Screen .

سعر مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 11 مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 12 مليون و 200 ألف جنيه .