سيارات جديدة 2026 سعرها 800 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: نيسان صنى، وشيرى اريزو 5، وبروتون ساجا، وهيونداي اكسنت RB، ورينو تاليانت .

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

تحصل سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 125 حصان، وبها سرعة قصوي تصل إلي 185 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تبدأ أسعار سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 من 729 ألف وتصل إلي 839 ألف جنيه .

بروتون ساجا موديل 2026

تنتج سيارة بروتون ساجا موديل 2026 قوة 95 حصان، وبها محرك سعة 1300 سي سي ، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 649 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 يصل إلي 48 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتنتج قوة 114 حصان، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 655 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 705 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 735 ألف جنيه .

رينو تاليانت موديل 2026

عزم دوران رينو تاليانت موديل 2026 يصل إلي 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 755 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 815 ألف جنيه .

نيسان صنى موديل 2026

تتسارع سيارة نيسان صنى موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وقوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها عزم دوران 134 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 645 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 745 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 780 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 810 ألف جنيه .