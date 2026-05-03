قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صوت كل عربي.. اليماحي يثمن تضحيات الصحفيين في الأراضي الفلسطينية
الوكيل: تحرك عربي موحد لدعم الاقتصادات المتضررة ومواجهة تداعيات الأزمات
شهيد الشهامة.. مصرع شاب حاول إنقاذ فتاة فصدمه القطار بالمنوفية
دليل شامل لحجز وحدات محدودي الدخل بالشراكة مع المطورين.. الأسعار والشروط وخطوات التقديم
رئيس الوزراء يتفقد الحفار المصري "القاهر-2" بالبحر المتوسط
مخيمات فاخرة وتكييفات حديثة.. بعثة حج القرعة تعيد تعريف راحة الحجاج
جنيهان دفعة واحدة.. تطور سريع في سعر صرف الدولار بالبنوك
غارات جوية عنيفة.. تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان ويشمل مناطق شمال نهر الليطاني ومحيطه
محافظ بورسعيد يحيل مخالفات المدرسة الدولية المتكاملة للغات للنيابة
"قافلة زاد العزة" الـ 187 تدخل إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والوقود
متغيرات تهدد وجهة محمد صلاح.. ضغوط إنجليزية وأفق جديد يتشكل خارج الدوريات الكبرى.. اعرف القصة كاملة
هاني شاكر بخير.. تفاصيل جديدة عن حالة أمير الغناء العربي الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة 2026 سعرها 800 ألف جنيه

سيارات جديدة 2026 بالسوق المحلي
سيارات جديدة 2026 بالسوق المحلي
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: نيسان صنى، وشيرى اريزو 5، وبروتون ساجا، وهيونداي اكسنت RB، ورينو تاليانت .

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

تحصل سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 125 حصان، وبها سرعة قصوي تصل إلي 185 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

تبدأ أسعار سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 من 729 ألف وتصل إلي 839 ألف جنيه .

بروتون ساجا موديل 2026

تنتج سيارة بروتون ساجا موديل 2026 قوة 95 حصان، وبها محرك سعة 1300 سي سي ، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بروتون ساجا موديل 2026

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 649 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 يصل إلي 48 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتنتج قوة 114 حصان، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 655 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 705 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 735 ألف جنيه .

رينو تاليانت موديل 2026

عزم دوران رينو تاليانت موديل 2026 يصل إلي 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو تاليانت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة  رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 755 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 815 ألف جنيه .

نيسان صنى موديل 2026

تتسارع سيارة نيسان صنى موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وقوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها عزم دوران 134 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان صنى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 645 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 745 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 780 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 810 ألف جنيه .

طرازات السيارات الجديدة رينو تاليانت موديل 2026 هيونداي اكسنت RB موديل 2026 بروتون ساجا موديل 2026 شيرى اريزو 5 موديل 2026 نيسان صنى موديل 2026 صنى موديل 2026 تاليانت موديل 2026 اريزو 5 موديل 2026 صناعة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضياء العوضي

إخلاء سبيل محامي الدكتور ضياء العوضي لاتهامه بالإدلاء بتصريحات بشأن وفاة موكله

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة مشاركة 3 أندية مصرية في دوري أبطال إفريقيا

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

الأرصاد

الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

جثة

جريمــــة منتصف الليل.. مصرع طالب على يد بلطجية في مدينة نصر

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ترشيحاتنا

“البحوث الإسلاميَّة” يعلن خطَّته الدعويَّة والتوعويَّة لموسم الحج

“البحوث الإسلاميَّة” يعلن خطَّته الدعويَّة والتوعويَّة لموسم الحج

طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري

لجان الأزهر تستقبل طلاب أولى ثانوي لأداء امتحاني الحديث والأدب

دعاء شهر مايو

دعاء شهر مايو .. اللهم وسع أرزاقنا وأكرمنا من حيث لا نحتسب

بالصور

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد

بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

سادة وحمالات.. فستان زوجة تميم يونس يخطف الأنظار بحفل زفافه

سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد