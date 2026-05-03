أسرة سهير زكي تتلقى واجب العزاء.. الثلاثاء

حددت أسرة الفنانة الراحلة سهير زكي، موعد تلقي العزاء بعد وفاتها أمس السبت 2 مايو عن عمر يناهز الـ 81 عاما.

وتستقبل أسرة سهير زكي، واجب العزاء بعد غد الثلاثاء في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وفاة سهير زكي

ورحلت عن عالمنا اليوم الفنانة والراقصة الاستعراضية الشهيرة سهير زكي عن عمر ناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض وأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة لتنتهي رحلة واحدة من أبرز نجمات الرقص الشرقي في مصر والوطن العربي، والتي تركت بصمة خاصة خلال فترة السبعينيات والثمانينيات.

وتعد سهير زكي واحدة من أشهر راقصات العصر الذهبي للرقص الشرقي، حيث اشتهرت بأسلوبها المميز، وكانت من أوائل الراقصات اللاتي قدمن وصلات راقصة على أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وهو ما منحها شهرة واسعة ومكانة خاصة في هذا المجال.

من هى سهير زكي

ولدت سهير زكي في 4 يناير عام 1945 بمدينة المنصورة، وبدأت مشوارها الفني كراقصة استعراضية قبل أن تتجه إلى التمثيل السينمائي، لتشارك في عدد كبير من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا جماهيريًا.

ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شاركت بها، أفلام عائلة زيزي، وأنا وهو وهي، ومطلوب زوجة فورًا، والراجل اللي باع الشمس، إلى جانب عشرات الأعمال الأخرى التي رسخت حضورها الفني.

وشهدت فترة السبعينيات والثمانينيات ذروة نجاحها الفني، حيث كانت زوجة المصور الراحل محمد عمارة.

وخلال الفترة الأخيرة، عانت الفنانة الراحلة من مشكلات صحية في الرئة، قبل أن ترحل اليوم تاركة خلفها تاريخًا طويلًا من الأعمال الفنية والاستعراضية التي لا تزال حاضرة في ذاكرة جمهورها.

اعتزال سهير زكي الفن

واعتزلت سهير زكي، الفن في أوائل التسعينيات، بعد زواجها من المصور محمد عمارة، لتتفرغ لحياتها الأسرية بشكل كامل وكان آخر أعمالها الفنية، هو: “أنا اللي أستاهل” والذي تم عرضه في عام 1984، والذي قدم بطولته الفنان وحيد سيف، محمد عوض، نادية عزت.