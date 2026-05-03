تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة والقنوات الناقلة

أغلق الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، صفحة مباراة القمة أمام الأهلي، والتي انتهت بخسارة الفريق الأبيض بثلاثية دون رد، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وخاض الزمالك مشوارًا متباينًا في مرحلة التتويج، حيث افتتح مبارياته بالفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1، قبل أن يحصل على راحة في الجولة الثانية، ثم تغلب على بيراميدز بهدف دون رد في الجولة الثالثة، وتعادل سلبيًا مع إنبي في الجولة الرابعة، قبل أن يتلقى خسارة ثقيلة أمام الأهلي في القمة.

موعد مباراة الزمالك القادمة والقنوات الناقلة

ويستعد الفريق لمواجهة سموحة في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة، في لقاء يسعى خلاله الأبيض للعودة إلى طريق الانتصارات.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون سبورت، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

وفي الجولة السابعة، يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو 2026 على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة قد تكون حاسمة في تحديد بطل المسابقة.

ويتبقى للفريق مباراتان أمام سموحة وسيراميكا، يحتاج خلالهما لتحقيق الفوز وحصد 6 نقاط لرفع رصيده إلى 56 نقطة، دون النظر إلى نتائج المنافسين.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بيراميدز صاحب الرصيد ذاته، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة، ما يعكس اشتعال المنافسة على اللقب حتى الجولات الأخيرة.