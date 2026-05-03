سيناريوهات مجنونة لتتويج الأهلي بطلا للدوري المصري

ما زالت آمال جماهير الأهلي قائمة في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، رغم صعوبة الموقف عقب الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز، والتي عقدت حسابات المنافسة في مرحلة التتويج.

ورغم تراجع حظوظ الفريق الأحمر، إلا أن هناك سيناريو نظريًا قد يمنحه اللقب، يعتمد ليس فقط على نتائج الأهلي، بل أيضًا على تعثر منافسيه المباشرين في الجولات المتبقية.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز بـ47 نقطة، بينما يأتي الأهلي ثالثًا برصيد 44 نقطة، ويحل سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع بـ43 نقطة.

ويحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية، ليصل إلى 53 نقطة، مع انتظار تعثر الزمالك بالخسارة في مباراتين على الأقل، حتى لا يتجاوز رصيده نفس عدد النقاط. كما يتطلب السيناريو توقف رصيد بيراميدز عند 52 نقطة كحد أقصى، ما يعني فوزه في مباراة واحدة فقط وتعادله في مباراتين، خاصة أن المواجهات المباشرة ترجح كفة الفريق السماوي في حال التساوي بالنقاط، بعد تفوقه ذهابًا وإيابًا على الأهلي.

وتتبقى للأهلي ثلاث مواجهات حاسمة، تبدأ بمواجهة القمة أمام الزمالك، ثم لقاء إنبي، قبل أن يختتم مشواره بمواجهة المصري البورسعيدي، في مباريات لا تقبل نزيف النقاط إذا ما أراد الفريق الحفاظ على فرصه الضئيلة في التتويج.

وتبقى الجولات المقبلة حاسمة في تحديد بطل الدوري، في ظل اشتعال المنافسة بين الفرق الثلاثة حتى اللحظات الأخيرة من المسابقة.