فرنسا: الاستهداف المتعمد للصحفيين في مناطق النزاعات "جريمة حرب"

أكدت فرنسا اليوم /الأحد/ أن الاستهداف المتعمد للصحفيين ، عندما يثبت ، يشكل "جريمة حرب".. مستنكرة الهجمات وأعمال العنف المرتكبة ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام.

وذكر بيان صادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن باريس تُحيي ذكرى الصحفيين الذين قُتلوا أثناء ممارسة مهنتهم والذين لايزال عددهم مرتفعًا للغاية هذا العام في مختلف أنحاء العالم لاسيما في فلسطين وأوكرانيا والسودان وغيرها.

وأشارت فرنسا إلى أنه خلال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025، طالبت إلى جانب 21 دولة بضمان حماية الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في غزة وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

وقالت إنها دعت السلطات الإسرائيلية إلى السماح لوسائل الإعلام الأجنبية المستقلة بالدخول إلى قطاع غزة .. لافتة إلى أن أربعة صحفيين لقوا حتفهم منذ مارس الماضي جراء قصف شنه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وشددت فرنسا على دعمها للسلطات اللبنانية في جهودها الرامية إلى كشف جميع ملابسات هذه الحوادث وإحقاق العدالة.