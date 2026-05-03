الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وفاة سودانيتين أثناء محاولتهما عبور المانش للوصول إلى بريطانيا

هاجر رزق

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم، وفاة مهاجرتين أثناء محاولتهما عبور قناة "المانش" بشكل غير قانوني للوصول إلى بريطانيا، قبالة سواحل نوفشاتيل-هاردلو، في إقليم با-دو-كاليه الفرنسي شمالي البلاد.

وقال كريستوف ماركس، الأمين العام لإقليم، با-دو-كاليه، في مؤتمر صحفي، إن المرأتين كانتا على متن قارب من نوع "القوارب الصغيرة" يقل نحو 82 شخصا، موضحا أن القارب جنح على الشاطئ، حيث عثر على الضحيتين متوفيتين داخله.

وأضاف أن القارب انطلق خلال ليل السبت إلى الأحد من شاطئ هاردلو، إلا أن محركه لم يعمل، ما أدى إلى انجرافه قبل أن ينتهي به المطاف على الساحل.

وأشار إلى أن 17 شخصا تم إنقاذهم في عرض البحر ونقلهم إلى ميناء بولوني-سور-مير، فيما بقي 65 شخصا على متن القارب عند جنوحه. 

وأوضح أن 13 شخصا آخرين نقلوا إلى المستشفى في حالة طوارئ متوسطة، وثلاثة آخرين في حالة خطيرة، من بينهم مصابون بحروق، حيث يتلقون الرعاية الطبية.

وبين المسؤول أن الضحيتين في العشرينات من العمر ومن أصول سودانية، مع الإشارة إلى أن التحقيقات جارية لتأكيد هويتهما بشكل رسمي. 

وتعد هذه الحادثة ثالث مأساة من هذا النوع خلال أكثر من شهر على الحدود الفرنسية البريطانية، بعد وفاة مهاجرين اثنين مطلع أبريل قبالة، غرافلين، وأربعة آخرين في التاسع من الشهر ذاته في منطقة، إكويان-بلاج.

وفي عام 2025، لقي ما لا يقل عن 29 مهاجرا حتفهم في البحر في هذه المنطقة، وفق إحصاءات رسمية فرنسية وبريطانية. 

جدير بالذكر، أنه كان قد تم توقيع اتفاق فرنسي بريطاني جديد لمدة ثلاث سنوات في 23 أبريل الماضي، يهدف إلى الحد من عمليات العبور غير النظامية عبر المانش، مع زيادة في المساهمة المالية البريطانية.

بالصور

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

