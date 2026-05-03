اقتصاد

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

تستهدف البنوك المصرية البالغ قوامها 36 بنكًا حكوميًأ وخاصًا؛ بتوجيه من البنك المركزي المصري رفع معدلات الشمول المالي من خلال تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء وذلك عبر الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في كافة المعاملات البنكية اليومية واللحظية بما في ذلك خدمات الإنترنت البنكي والتحويلات المالية التي تجرى عبر المحافظ الرقمية أو الحسابات الإلكترونية المختلفة وهو ما يعزز من قدراتها لتنويع شرائح العملاء لديه.

إنستاباي يطلق خدمة جديدة طال انتظارها.. ما هي؟

إنستاباي يقود الدفع اللحظي  بدلاً من كارت الفيزا

لم يكن اعلان البنك المركزي المصري من خلال أحد كياناته التابعة وهي شركة التكنولوجيا المالية المالكة لتطبيق إنستاباي؛ صدفة نحو تعزيز ونشر الشمول المالي على مستوى الأشخاص الطبيعية والمؤسسات  بما يساعد على احكام الرقابة على كافة المعاملات المالية و تقنينها داخل القنوات الرسمية حفاظًأ على مقدرات الاقتصاد المصري و حماية لمدخرات العملاء .

يساعد تطبيق إنستاباي المربوط بـ36 بنكًأ حكوميًأ وخاصًا في دعم عمليات التحويل واستقبال المعاملات المالية وسداد المستحقات لحظيًا دون حاجة العميل لاستخدام بطاقات الفيزا ATM  أو الحاجة للذهاب للفرع البنكي لسحب الأموال.

خدمات إنستاباي

يقدم تطبيق إنستاباي مجموعة من الخدمات عبر التطبيق المثبت على الهاتف المحمول للعميل ممن يمتلكون حساباً مسجلًا لتطبيق إنستاباي وتتضمن

  • خدمات تحويل الأمول : حيث يمكن لصاحب الحساب على التطبيق استقبال وتحويل الأموال للمحافظ الإلكترونية أو الحسابات البنكية لحظيا
  • الاستعلام : حيث يساعد التطبيق العميل في الاستعلام عن قيمة حسابه أو رصيد والمعاملات المقبولة والمفروضة المجراة عبر التطبيق
  • الدفع الإلكتروني: حيث يساعد التطبيق العميل في دفع الفواتير الخاصة بالمرافق كالكهرباء والمياه والغاز و فواتير الموبايل والإنترنت وما في حكمها 
  • التبرعات: يساعد أيضا التطبيق العميل في القيام بالتبرع للمجتمع المدني والجمعيات الخيرية بكل سهولة ويسر.
آخر موعد لتحويل المجاني عبر إنستاباي.. هل يمد البنك المركزي فترة الإعفاء؟

أبرز مزايا التطبيق

  • يساعد تطبيق إنستاباي في إتمام كافة المعاملات المالية لحظيًا .
  • لا يتقيد استخدام التطبيق أو تنفيذ المعاملات بمواعيد أو عطلات رسمية فالتطبيق يعمل على مدار 24 ساعة
  • يساعد التطبيق العميل علي ربط حسابه بالحساب البنكي لتسهيل متابعة الرصيد واجراء كافة المعاملات المالية دون الرجوع للبنك
  • يمكن للعميل ربط أكثر من حساب بنكي وبطاقات ميزة على نفس التطبيق
  • يسهل استخدام التطبيق والاستفادة من كافة الخدمات خارج مصر.
حدود معاملات إنستاباي

  • يصل حجم التعامل اليومي لعمليات التحويل أو استقبال الأموال على التطبيق بقيمة 120 ألف جنيه يوميًا بحيث يكون الحد الأقصي للمعاملة الواحدة 70 ألف جنيه للمرة .
  • كما يصل الحد الأقصي للتحويل 400 ألف جنيه شهريًا 
