رئيس الوزراء يتفقد الحفار المصري "القاهر-2" بالبحر المتوسط

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحفار المصري القاهرة 2 بالبحر المتوسط وذلك عقب تحقيق كشف "دنيس".

وكانت قد أعلنت وزارة البترول تحقيق كشف هام للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط بواسطة شركة إينى الإيطالية والذى يعد من ثمار السياسات التحفيزية التى تبنتها الوزارة وسداد مستحقات الشركاء، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعى وخفض فاتورة الاستيراد.

ونجحت شركة بترول بلاعيم بتروبل فى حفر البئر الاستكشافية دينيس غرب 1 بمنطقة دينيس البحرية والتى تستثمر فيها شركة إينى كمشغل رئيسى وأظهرت التسجيلات الكهربية وجود طبقات حاملة للغاز، وتقديرات تشير إلى احتياطيات قدرها 2 تريليون قدم مكعب و130 مليون برميل متكثفات بترولية، فى كشف واعد يقع على عمق مياه 95 مترًا، وعلى مسافة 70 كيلومترًا من الشاطئ، و10 كيلومترات فقط من تسهيلات إنتاج قائمة.