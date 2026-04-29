مدبولي: عمال مصر أحد ركائز التقدم لمضاعفة النمو الاقتصادي

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، واستهله بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمُناسبة الاحتفال بعيد العمال؛ وكذا إلى عُمال مصر في جميع مواقع العمل، مُؤكداً تقدير الحكومة لجهودهم الوفية في دفع تروس الإنتاج في مختلف القطاعات، ومُعتبراً أنهم أحد ركائز التقدم، التي تُساند خطط الدولة لمُضاعفة النمو الاقتصادي، سعياً لتقليل الفجوة الاستيرادية، وزيادة حجم الصادرات الوطنية، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة المأمولة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى أبرز الأنشطة الرئاسية، حيث أشار إلى مُشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الاجتماع التشاوري الذي استضافته العاصمة القبرصية نيقوسيا؛ وضم عدداً من قادة الدول العربية والدول الأوروبية ومسئولي الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن هذه المُشاركة جاءت لتعكس مكانة مصر وثقلها في الدائرة الإقليمية والعالمية، وتقدير مساعيها الجادة لخفض التوتر بالمنطقة واستعادة السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وأشار إلى أن الرئيس حرص على هامش الاجتماع على عقد لقاءات مُثمرة مع عددٍ من القادة المشاركين، حيث التقى بالرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، الذي أشاد بالمداخلات القيمة للرئيس السيسي خلال الاجتماع التشاوري، وبالرؤية المصرية للوضع الاقليمي، والتي كانت محل تقديرٍ بالغ من القادة الأوروبيين.

كما وقع الرئيسان على الإعلان المُشترك لترفيع العلاقات بين مصر وقبرص إلى مُستوى الشراكة الاستراتيجية، تتويجًا للمسار المُتميز للعلاقات التاريخية والمُمتدة بين البلدين والشعبين الصديقين.

واتصالاً بالأنشطة الرئاسية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى النتائج المُهمة للقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ب نيكولاي باتروشيف، مُساعد رئيس روسيا الاتحادية؛ ورئيس مجلس الملاحة البحرية الروسية، وما شهده من تأكيد المسئول الروسي حرص بلاده على مواصلة العمل المشترك مع مصر لتفعيل بنود الشراكة الاستراتيجية وتنفيذ التفاهمات التي جرى الاتفاق عليها بين قيادتي البلدين، وكذا تقدير القيادة الروسية البالغ لجُهود الرئيس والأدوار التي تضطلع بها مصر، وتأكيد دعم روسيا لتلك الجهود المصرية، وحرصها على استمرار التنسيق المُكثف بين البلدين على مُختلف المُستويات.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى الجولة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع محطة الأهرامات، بمُحافظة الجيزة، وذلك في إطار المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، بما يُمثل دفعة لاستكمال هذا المشروع المقرر افتتاحه في النصف الأول من عام 2028، لينقل نحو مليوني راكب يومياً، ويتكامل مع مونوريل السادس من أكتوبر، وذلك ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لإنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام،.

وأشار رئيس الوزراء أيضاً إلى لقاء الرئيس اليوم؛ مع ميتسو أوتشي، رئيس جامعة هيروشيما اليابانية، لدعم مسارات التعاون المشترك مع الجانب الياباني في المجالات التعليمية والتربوية، بما يدعم الجهود المصرية الرامية لتطوير المناهج الدراسية ورفع مُستوى وجودة التعليم.



وعلى صعيد الأنشطة الحكومية، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز مُجريات جولته المُوسعة مؤخراً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي شهدت افتتاح 9 مصانع جديدة بنطاق المنطقة، في قطاعات استراتيجية حيوية مُتنوعة، بإجمالي استثمارات 182.5 مليون دولار، توفر أكثر من 1300 فرصة عمل.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ماضية في خططها الرامية إلى توفير كل المُقومات لتوطين مختلف الصناعات في مصر، وزيادة الاستثمارات، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تُقدم العديد من المُزايا والحوافز للمشروعات المتنوعة بها.

وخلال اجتماع الحكومة اليوم، استعرض رئيس الوزراء أهم مُستجدات الأزمة الإقليمية الراهنة، وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية، محلياً وإقليمياً وعالمياً، وكذا جهود الدولة في التعامل مع تداعيات هذه الأزمة غير المسبوقة وتأثيراتها على الداخل المحلي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي مواصلة تعامل الحكومة مع تداعيات هذه الأزمة، حيث يتم بحث مُختلف المستجدات أولاً بأول من خلال اجتماعات اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، وتحديد مسارات التعامل مع تلك المُستجدات، لاتخاذ القرارات المناسبة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع الأخير للجنة أسفر عن اتخاذ عدة قرارات من أهمها تكثيف أعمال الرقابة على الأسواق لضمان استمرار توافر كافة السلع بالأسعار المُناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة على وقف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة الحادية عشرة مساء والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً، مع التوجيه بدراسة وضع برنامج تنفيذي لمُبادرة وطنية متكاملة لتشجيع تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المصانع والمنازل السكنية، خاصة مع التوجه نحو تصنيع مكونات خلايا الطاقة الشمسية محلياً، مشيراً إلى أن اللجنة تواصل اجتماعاتها لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات.