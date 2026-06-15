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إلغاء المؤتمر الصحفي لمنتخب البرتغال بسبب عاصفة رعدية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إلغاء المؤتمر الصحفي لمنتخب البرتغال بسبب عاصفة رعدية

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال
رباب الهواري

كأس العالم 2026 .. ألغى منتخب البرتغال مؤتمره الصحفي الذي كان مقرراً عقده داخل معسكره التدريبي في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، بعد تعرض المنطقة لعاصفة رعدية مفاجئة وقوية أدت إلى حالة طوارئ داخل المنشأة الرياضية.

وشهدت الأجواء الجوية اضطراباً شديداً دفع الجهات المسؤولة إلى اتخاذ قرار عاجل بإخلاء مقر التدريب بالكامل، حيث تم إخراج جميع اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام الذين كانوا متواجدين لتغطية الفعالية، وذلك في إطار إجراءات السلامة والحفاظ على الأرواح.

وأكدت مصادر إعلامية أن عملية الإخلاء تمت بشكل منظم وسريع فور صدور التحذيرات الجوية، دون تسجيل أي إصابات بين أفراد البعثة أو الطاقم الإعلامي، كما لم يتم رصد أي خسائر مادية داخل مقر التدريب حتى الآن.

ويقع معسكر المنتخب البرتغالي في مركز تدريبي حديث بمنطقة شمال ولاية فلوريدا، حيث كان الفريق يستعد لاستكمال برنامجه التحضيري قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس العالم المقبلة.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب البرتغالي نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في افتتاح مبارياته ضمن دور المجموعات، في مواجهة مرتقبة ينتظرها المتابعون بشدة، خاصة مع وجود المنتخب في مجموعة قوية تضم أيضاً منتخبي كولومبيا وأوزبكستان.

وتسببت هذه الظروف الجوية في تعطيل جدول الإعدادات الفنية والإعلامية، حيث كان من المقرر عقد المؤتمر الصحفي قبل الحصة التدريبية الأخيرة، قبل أن يتم إلغاؤه بالكامل بناءً على توصيات الجهات المختصة بالأرصاد الجوية.

ويترقب الجهاز الفني للمنتخب البرتغالي تحسن الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، من أجل استئناف التدريبات وفق البرنامج الموضوع مسبقاً، مع إمكانية إعادة جدولة اللقاءات الإعلامية في وقت لاحق قبل المباراة المرتقبة

منتخب البرتغال اخبار الرياضة كأس العالم الكونغو

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