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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعادل هولندا واليابان يكتب أرقاما تاريخية في كأس العالم 2026.. إنجاز لافت لجرافنبيرخ وسامرفيل

سامرفيل
سامرفيل
إسلام مقلد

شهدت مواجهة منتخب هولندا أمام منتخب اليابان، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، على ملعب "إيه تي آند تي" ضمن منافسات المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم 2026، تسجيل عدد من الأرقام والإحصائيات التاريخية التي أضافت مزيدًا من الإثارة إلى اللقاء.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبي السويد وتونس، في مجموعة متوازنة تشهد منافسة قوية بين جميع المنتخبات من أجل حجز بطاقتي التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

سامرفيل يعادل إنجازًا هولنديًا تاريخيًا

وكشف حساب "مستر شيب" المتخصص في الإحصائيات، أن كريسينسيو سامرفيل أصبح ثاني لاعب في تاريخ منتخب هولندا يسجل هدفًا خلال ثلاث دقائق فقط من حصوله على بطاقة صفراء في بطولة كأس العالم.

وسبق سامرفيل إلى هذا الإنجاز اللاعب الهولندي ويم كيفت، الذي حقق الأمر ذاته خلال مواجهة منتخب هولندا أمام منتخب مصر في مونديال 1990، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1.

جرافنبيرخ يدخل تاريخ ليفربول في المونديال

كما شهدت المباراة تألق لاعب الوسط ريان جرافنبيرخ، بعدما صنع هدفين خلال اللقاء، ليصبح أول لاعب من نادي ليفربول في تاريخ كأس العالم يقدم تمريرتين حاسمتين في مباراة واحدة.

وبات جرافنبيرخ أول لاعب هولندي يحقق هذا الرقم منذ دينزل دومفريز، الذي صنع هدفين خلال بطولة كأس العالم 2022.

كامادا يواصل كتابة تاريخ اليابان

على الجانب الآخر، نجح دايتشي كامادا في تسجيل هدف التعادل لمنتخب اليابان بضربة رأسية بعد ركلة ركنية، ليصبح الهدف الرابع في تاريخ مشاركات اليابان بالمونديال الذي يأتي عن طريق ضربات الرأس.

وسبق كامادا في هذا الإنجاز كل من هيديتوشي ناكاتا عام 2002، وشينجي أوكازاكي عام 2014، ويويا أوساكو عام 2018.

كما أصبح هدف كامادا ثاني هدف في تاريخ منتخب اليابان بكأس العالم يتم تسجيله بعد الدقيقة 85، بعد هدف شينجي أوكازاكي أمام الدنمارك في مونديال 2010، والذي جاء في الدقيقة 87.

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