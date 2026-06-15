هولندا تستعيد التقدم أمام اليابان في كأس العالم 2026

استعاد منتخب هولندا تقدمه أمام منتخب اليابان بنتيجة هدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب إيه تي آند تي بمدينة أرلينجتون الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، في مواجهة شهدت إثارة كبيرة وتقلبات سريعة في النتيجة.

وبعد أن نجح المنتخب الياباني في إدراك التعادل خلال الشوط الثاني، عاد المنتخب الهولندي لفرض أفضليته الهجومية، ليتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والستين عن طريق اللاعب سامرفيل، الذي استغل هجمة منظمة وأنهى الكرة بنجاح داخل الشباك، مانحًا منتخب بلاده الأفضلية من جديد في توقيت مهم من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة أداءً هجوميًا مفتوحًا من المنتخبين، حيث تبادل الطرفان السيطرة على مجريات اللعب وصناعة الفرص، إلا أن المنتخب الهولندي نجح في استغلال فرصه بصورة أفضل، بينما واصل المنتخب الياباني البحث عن هدف التعادل من خلال التحركات السريعة والضغط على دفاع المنافس.

ودخل منتخب هولندا اللقاء بتشكيل ضم في حراسة المرمى فيربروجن، وفي خط الدفاع دينزل دومفريس، وفان هيكي، وفيرجيل فان دايك، وميكي فان دي فين، بينما تواجد في خط الوسط ريان جرافنبرخ، وتيجاني ريندرز، وفرينكي دي يونج، وقاد الهجوم كل من سامرفيل، ودونيل مالين، وكودي جاكبو.

أما منتخب اليابان فبدأ المباراة بالحارس سوزوكي، وأمامه واتانابي، وتانيجوتشي، وإيتو في الخط الخلفي، بينما ضم خط الوسط دوان، وكامادا، وسانو، وناكامورا، وكوبو، ومايدا، فيما تولى أويدا قيادة الخط الأمامي.

وتزداد أهمية الدقائق المتبقية من المباراة بالنسبة للمنتخب الياباني، الذي يسعى للعودة في النتيجة وحصد نقطة ثمينة في بداية مشواره بالمونديال، في حين يطمح منتخب هولندا إلى الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، من أجل تحقيق أول انتصار له في البطولة وتعزيز حظوظه مبكرًا في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي