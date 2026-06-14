كأس العالم | المنتخب الألماني يحقق فوزاً عريضاً أمام منتخب كوراساو

حقق المنتخب الألماني فوزاً كبيراً وعريضاً أمام منتخب كوراساو 7-1 اليوم الأحد في الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الخامسة في نهائيات كأس العالم FIFA 2026™

تقدم منتخب ألمانيا في الدقيقة السادسة بعد تمريرات قصيرة بين لاعبي المنتخب تثمر هدفاً جميل عن طريق فيليكس نميشا يفتتح التسجيل مبكراً.

وفي الدقيقة 21 نجح منتخب كوراساو عن طريق ليفانو كومينينسيافي إدراك التعادل للوافد الجديد على المونديال

وفي الدقيقة 38 أحرز منتخب ألمانيا الهدف الثانيمن رأسية نيكو شلوتربيك

ونجح كاي هافيرتس في إحراز الهدف الثالث من ركلة جزاء لمنتخب ألمانيا

وأضاف جمال موسيالا الهدف الرابع في الدقيقة 47 قبل أن يضيف ناثانيل بروان الهدف الخامس في الدقيقة 68 ودينيز أونداف الهدف السادس في الدقيقة 78

وأضاف كاي هافيرتس الهدف الاسبف في الدقيقة 88 ليعلن تفوق منتخب بلاده بسباعيه

في المقابل، دوّن ليفانو كومينينسيا هدف منتخب كوراساو الوحيد في الدقيقة 21.

وجاء تشكيل منتخب ألمانيا

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: كيميتش، جوناثان تاه، شلوتربيك، براون

الوسط: نميشا، بافلوفيتش، موسيالا

الهجوم: هافيرتز، ساني، فيرتز

بينما جاء تشكيل كوراساو

حراسة المرمى:روم

الدفاع: فونفيلي، أوبيسو، بازور، فلورانوس

الوسط: كومينيكا، باكونا، ج باكونا، تشونج

الهجوم: لوكاديا، هانسين