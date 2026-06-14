كأس العالم | منتخب ألمانيا يتفوق على نظيره منتخب كوراساو (3-1)

أنهي منتخب ألمانيا الشوط الأول متقدما أمام كوراساو متقدما بنتيجة 3-1، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم 2026.

تقدم منتخب ألمانيا في الدقيقة السادسة بعد تمريرات قصيرة بين لاعبي المنتخب تثمر هدفاً جميل عن طريق فيليكس نميشا يفتتح التسجيل مبكراً.

وفي الدقيقة 21 نجح منتخب كوراساو عن طريق ليفانو كومينينسيافي إدراك التعادل للوافد الجديد على المونديال

وفي الدقيقة 38 أحرز منتخب ألمانيا الهدف الثانيمن رأسية نيكو شلوتربيك

ونجح كاي هافيرتس في إحراز الهدف الثالث من ركلة جزاء لمنتخب ألمانيا





وجاء تشكيل منتخب ألمانيا

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: كيميتش، جوناثان تاه، شلوتربيك، براون

الوسط: نميشا، بافلوفيتش، موسيالا

الهجوم: هافيرتز، ساني، فيرتز

بينما جاء تشكيل كوراساو

حراسة المرمى:روم

الدفاع: فونفيلي، أوبيسو، بازور، فلورانوس

الوسط: كومينيكا، باكونا، ج باكونا، تشونج

الهجوم: لوكاديا، هانسين