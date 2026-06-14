خليل البلوشي ومحمد مبروكي يزينان تعليق مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس عن أسماء المعلقين المكلفين بالتعليق على مواجهة منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

طاقم التعليق

وأسندت الشبكة مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق العماني خليل البلوشي عبر إحدى قنوات beIN Sports Max، بينما يتولى محمد مبروكي التعليق على قناة أخرى ضمن تغطية الشبكة للمواجهة المرتقبة.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

وتقام مباراة مصر وبلجيكا يوم الإثنين 15 يونيو، ضمن منافسات المجموعة السابعة من المونديال، حيث يبحث منتخب الفراعنة عن بداية قوية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية.

وتحظى المواجهة باهتمام جماهيري كبير، خاصة مع رغبة المنتخب المصري في تحقيق نتيجة إيجابية في افتتاح مشواره بالبطولة، وسط متابعة عربية واسعة للتعليق المرتقب من الثنائي خليل البلوشي ومحمد مبروكي.