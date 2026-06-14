منتخب مصر يسعي لتحقيق فوز تاريخي أمام بلجيكا في كأس العالم

يتسلح منتخب مصر بماضيه لتحقيق فوز تاريخي عندما يواجه بلجيكا، غدا الإثنين، في سياتل، في انطلاقة مشوار الفريقين بالمجموعة السابعة لكأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

قبل هذه المواجهة، يتفوق منتخب مصر في المواجهات المباشرة أمام منافسه، حيث حقق 3 انتصارات، مقابل فوز وحيد لبلجيكا في 4 مباريات ودية، سجل خلالها الفراعنة 7 أهداف مقابل 4 أهداف في شباكهم.

وكان آخر فوز لمصر بنتيجة 2 / 1 خلال نوفمبر 2022، وقبلها فاز بهدف في ودية أقيمت خلال فبراير 1999، بخلاف فوز عريض بنتيجة 4 / صفر في ودية أقيمت في فبراير 2005، بينما حقق منتخب بلجيكا فوزه الوحيد بنتيجة 3 / صفر في مباراة ودية أقيمت في يونيو 2018.

لكن مواجهة الغد ستكون بحسابات مختلفة تماما، فهي أول مباراة رسمية بين المنتخبين، وكلاهما يسعى لتحقيق فوز يعزز من فرص تأهله للدور الثاني من المجموعة السابعة التي تضم أيضا منتخبي إيران ونيوزلندا.

ولن تكون مهمة المنتخب المصري بقيادة مديره الفني حسام حسن سهلة في تحقيق الفوز على بلجيكا، نظرا للفوارق الفنية والتاريخية بين المنتخبين؛ فالمنتخب المصري رغم كونه الأكثر تتويجا بلقب كأس أمم أفريقيا برصيد 7 مرات آخرها 3 تتويجات متتالية في 2006 و2008 و2010، والوصافة في عامي 2017 و2022؛ فإنه يستعد لمشاركته الرابعة فقط في كأس العالم بعد 3 مشاركات سابقة في 1934 و1990 بإيطاليا و2018 في روسيا.

وفي المقابل، يشارك منتخب بلجيكا في المونديال للمرة 15 في تاريخه، والرابعة على التوالي، وحقق الميدالية البرونزية لمونديال 2018، وحل رابعا في مونديال 1986 بالمكسيك، ويتسلح بخبرات 51 مباراة في كأس العالم، حقق خلالها 21 فوزا و10 تعادلات مقابل 20 خسارة.

يحلم منتخب مصر بتحقيق أول فوز في تاريخه ببطولة كأس العالم، وأيضا تحقيق أول فوز على منتخب أوروبي بعد الخسارة 2 / 4 أمام المجر في مونديال 1934، والتعادل مع هولندا وجمهورية أيرلندا والخسارة أمام إنجلترا في مونديال 1990، والخسارة أمام روسيا بنتيجة 1 / 3 في مونديال 2018.

كما يسعى الفراعنة أيضا لكسر سلسلة من 4 هزائم متتالية في كأس العالم أمام إنجلترا في مونديال 1990 ثم أوروجواي وروسيا والسعودية في مونديال 2018.

ولتحقيق هذه الطموحات، يراهن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر والذي كان أحد لاعبي بلاده في مونديال 1990 على عدد من الركائز في مختلف خطوط الفريق، أبرزها الثنائي الهجومي عمر مرموش نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومحمد صلاح الذي رحل عن ليفربول هذا الصيف بعد مسيرة ناجحة دامت تسع سنوات.

كما يبرز أيضا رباعي الأهلي مصطفى شوبير في حراسة المرمى والثنائي إمام عاشور ومروان عطية في منتصف الملعب، ومحمود حسن تريزيجيه في مركز الجناح الأيسر.

كما تضم قائمة مصر أسماء أخرى قد تصنع المفاجأة، وتترقب فرصة لترك بصمة تاريخية، مثل مصطفى زيكو الذي سجل آخر هدفين لمصر في الفوز على روسيا 1 / صفر والخسارة أمام البرازيل 1 / 2 في آخر مباراتين وديتين استعدادا للمونديال، وكذلك هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني الذي سجل مشاركته الأولى خلال مباراتين وديتين في مارس أمام السعودية وإسبانيا إضافة إلى المهاجم الواعد حمزة عبد الكريم صاحب الـ18 عاما المنتقل من الأهلي إلى برشلونة الإسباني.